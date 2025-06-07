Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyareti

MHP İLE DEM PARTİ ARASINDA BAYRAMLAŞMA

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak ile PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner’in bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.





Bayramlaşma programı kapsamında, MHP heyeti de DEM Parti’yi ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal’ın bulunduğu konuk heyet, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan ile bayramlaştı.







MHP heyetinden yapılan açıklamada, "Liderliğin en temel özelliklerinden biri kararlı ve tutarlı olmasıdır. O zaman ne söylediyse, tutarlı bir biçimde bunları devam ettirdi. Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda, bu işin MHP ile yapılması mümkün değil. Sizler de önemli destekler verdiniz" denildi.





DEM Parti heyetinden yapılan açıklamada ise, "Barışa da demokrasiye de sahip çıkmamız gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin komisyon konusundaki çıkışı da çok değerliydi. Biz bu sürecin barışa demokrasiye evrilmesini ümit ediyoruz. DEM Parti olarak bunun mücadelesini yürütmeye devam ediyoruz. DEM Parti olarak bayramınızı kutluyoruz" dedi.

