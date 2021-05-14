Siyasi parti bayramlaşmalarının ana gündemi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları

Başkentte siyasi parti temsilcileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dijital ortamda bayramlaştı. Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek, ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir’den oluşan CHP heyeti ile bayramlaştı. Üçüncü kez bu şekilde bayramlaştıklarını belirten Zengin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatı adına CHP mensuplarını selamlayıp bayramlarını tebrik ettiğini belirtti.

'BAYRAMIMIZA HÜZÜN KATTI'

Özlem Zengin, Kadir Gecesi'nden itibaren Kudüs'te yaşananların herkesi üzdüğünü belirterek, "Bayramımıza hüzün kattı. Bayramımızı derinden yaraladı. Özellikle siyasi partilerin bu konuda ortaklaşması ve beraber hareket etmesi çok önemli. TBMM'de alınan ortak kararın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu kararlar umarım BM için de anlam ifade eder. Hala yaşanalar karşısında, İsrail'in uyguladığı politikalar karşısında BMGK'da ABD'nin direnç göstermesi dünya barışı açısında üzüntü vericidir" dedi.

CHP'li Karabıyık ise İsrail'in bu mübarek günlerde yaptıklarının ne insanlığa ne vicdana sığmayacağını belirterek, "Sözün bittiği yer. Filistin halkının yanındayız" diye konuştu.

'YAHUDİLER DE RAHATSIZ'

AK Parti heyeti CHP’nin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'dan oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı. AK Partili Zengin, "Filistin'de yaşananalar bayramımızı zehretti. Filistin’de yaşananlar 2 milyarı aşan Müslüman dünyayı rahatsız ediyor. Vicdanı olan Yahudiler de rahatsız. İsrail’in uyguladığı politikalardan rahatsız" ifadesini kullandı. MHP'li Karakaya da İsrail'in Müslümanların en kutsal zaman diliminde dünyanın gözü önünde masum ve sivilleri hedef aldığını, sosyal medya şirketlerinin bu dönemde yaptığı engellemeleri gündeme getirdi. Sosyal medyanın başlangıçta destek gördüğünü kaydeden Karakaya, "Filistin'deki insanlık trajedisinin gösterilmesini birçok sosyal medya mecrası durdurdu, engel koydu. Bunların iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu konuda alınacak tedbirler varsa alınması gerekiyor. Tek bir düğmeye basarak insanlık trajedisinin yaşandığı bir ortamda engelleme yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Partili heyet daha sonra, sırasıyla Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri ile bayramlaştı.





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