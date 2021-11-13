‘Siyasi linç yanlış’

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Öztrak dün düzenlediği basın toplantısında özetle şu mesajı verdi:

ADALET DUYGUSUNU İNCİTİR

“Öncelikle siyasetçilerin her türlü eleştiriye açık olması gerekir. Savcılığın hazırladığı fezlekeye gelince. Savcıların milletvekillerinin kimliğine göre fezleke düzenlemeleri adalet duygusunu incitir. Hukuk önünde herkes eşittir, çifte standart olmaz. Siyasi partilerin de fezlekeleri öç alma duygusuyla siyasi lince hizmet edecek şekilde değerlendirmelerini de doğru bulmayız. Aynı savcılar şehit yakınına hakaretler eden AK Partili belediye başkanıyla ilgili hangi işlemi yapmaktadır.

İnsanlar lafa değil icraata bakar. Nitekim son 2 aydır cari denge fazla veriyor, ama dolar 10 liraya dayandı. Bu hükümette her kafadan bir ses çıkıyor.

(CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancılara farklı nikâh tarifesi) “Belediye başkanının bu kendi fikridir; partimizin gündeminde böyle bir konu yoktur.”