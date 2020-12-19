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Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Siyasi etik turları başlıyor

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Siyasi etik turları başlıyor
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop siyasette etik kuralların belirlenmesi amacıyla ocak ayında etik turuna çıkacak. Şentop, Siyasi Etik Komisyonu kurulmasına ilişkin taslağı partilere götürecek.

TBMM İçtüzük ve Siyasi Etik Komisyonu kurulması konularında Şentop iki ayrı çalışma yaptı.

Çalışmaya göre, TBMM’de tüm partilerin temsil edildiği bir Siyasi Etik Komisyonu kurulacak ve vekillerin uyması gereken etik kuralları belirleyen bir yapı oluşturulacak. Üzerinde çalışılan ikinci konu ise TBMM içtüzük değişikliği olacak. Ancak bu çalışmanın tartışma yaratması bekleniyor. Muhalefet konuşma süreleri başta olmak üzere haklarının kısıtlanacağı gerekçesiyle bu çalışmaya itiraz ediyor.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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