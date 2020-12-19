Siyasi etik turları başlıyor

TBMM İçtüzük ve Siyasi Etik Komisyonu kurulması konularında Şentop iki ayrı çalışma yaptı.

Çalışmaya göre, TBMM’de tüm partilerin temsil edildiği bir Siyasi Etik Komisyonu kurulacak ve vekillerin uyması gereken etik kuralları belirleyen bir yapı oluşturulacak. Üzerinde çalışılan ikinci konu ise TBMM içtüzük değişikliği olacak. Ancak bu çalışmanın tartışma yaratması bekleniyor. Muhalefet konuşma süreleri başta olmak üzere haklarının kısıtlanacağı gerekçesiyle bu çalışmaya itiraz ediyor.