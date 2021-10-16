Siyasi cinayetler soruşturması: Kılıçdaroğlu ve Aydın ifadeye davet edildi

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“Siyasi cinayetler işlenebilir” iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi aranarak, söz konusu iddialarla ilgili olarak bilgilerine başvurulmak üzere ifade vermeye davet edildi.

İKİ SAYFALIK DİLEKÇE

Davetle ilgili olarak Aydın’ın savcılığa herhangi bir geri dönüşü olmadığı öğrenilirken, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik iki sayfalık bir dilekçe sundu. Avukat Çelik, soruşturma kapsamında öncelikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın soruşturma konusunda ifadesine başvurulmasını, elde edilecek ifade tutanağı ile birlikte diğer bilgi ve belgelerin, Kılıçdaroğlu’na sunulmasını talep ederek, “Taleplerimizin karşılanması sonrasında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerekli beyan ve değerlendirmeler yazılı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecektir” denildi. Dilekçede, “Kamuoyunda da tartışma konusu olan ‘Soruşturmanın sonuca ulaşabilmesi ve konunun aydınlatılabilmesi için baskı ve tehdit söylemlerinin muhatabı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan’ın beyanlarının alınması gerekli bulunmaktadır” ifadesi yer aldı.