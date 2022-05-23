Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Siyasi cinayetler soruşturması... Eski MİT’çi Cevat Öneş ifade verdi

#Cevat Öneş#MİT#Mehmet Eymür
Siyasi cinayetler soruşturması... Eski MİT’çi Cevat Öneş ifade verdi

Muhalefetin dile getirdiği “Siyasi cinayetler işlenebilir” iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, eski MİT mensubu Cevat Öneş’in tanık olarak ifadesi alındı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Öneş, şunları söyledi: “Gündeme ilişkin bir konu olması sebebi ile bahse konu açıklama ile görüşlerimi dile getirdim. Devletimizin 90’lı yıllarda siyasi cinayetler sebebi ile çok sıkıntılar yaşadığını, bu olayların tekrar etmemesi gerektiğini, Türkiye için hassas bir konu olduğunu idari bakımdan, yargı bakımından ve parlamento bakımından gecikmeden bu iddialar ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini, Türkiye’nin yaşadığı iç ve dış sıkıntılar sebebi ile konunun hassasiyetini koruduğunu belirttim. Benim kesinlikle o tarihte, şuan ya da daha öncesinde herhangi bir siyasi lidere, diplomata, devlet görevlisine herhangi bir kimse ya da grup tarafından siyasi suikast yapılacağına ya da yapılma ihtimaline dair bilgim ve görgüm yoktur.”

Haberin Devamı

EYMÜR’DEN YANIT YOK

İfade vermeye davet edilen isimlerden eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün ise savcılığa olumlu yanıt vermediği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cevat Öneş#MİT#Mehmet Eymür

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık