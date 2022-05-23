Siyasi cinayetler soruşturması... Eski MİT’çi Cevat Öneş ifade verdi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Öneş, şunları söyledi: “Gündeme ilişkin bir konu olması sebebi ile bahse konu açıklama ile görüşlerimi dile getirdim. Devletimizin 90’lı yıllarda siyasi cinayetler sebebi ile çok sıkıntılar yaşadığını, bu olayların tekrar etmemesi gerektiğini, Türkiye için hassas bir konu olduğunu idari bakımdan, yargı bakımından ve parlamento bakımından gecikmeden bu iddialar ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini, Türkiye’nin yaşadığı iç ve dış sıkıntılar sebebi ile konunun hassasiyetini koruduğunu belirttim. Benim kesinlikle o tarihte, şuan ya da daha öncesinde herhangi bir siyasi lidere, diplomata, devlet görevlisine herhangi bir kimse ya da grup tarafından siyasi suikast yapılacağına ya da yapılma ihtimaline dair bilgim ve görgüm yoktur.”

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EYMÜR’DEN YANIT YOK

İfade vermeye davet edilen isimlerden eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün ise savcılığa olumlu yanıt vermediği bildirildi.