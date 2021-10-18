‘Siyasi cinayetler’ iddiası! İYİ Partili Koray Aydın savcıya telefonla bilgi verdi

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CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Yaklaşık 6-7 dakika sürdü o görüşme. Görüşmede Koray Aydın'a 'Elinizdeki bilgiler nelerdir?' sorusu soruldu. Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı vekiline anlattı ve çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Peki, süreç nasıl gelişmişti bunu da hatırlatmak da fayda var. Kılıçdaroğlu, 'siyasi cinayet kaygım' var demişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o sözlere ilişkin res'en soruşturma başlatmıştı. Soruşturma ilerlerken diğer yandan Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sundu. Bu dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisine başvurulması gerektiği ifade edildi.

Bunun üzerineyse Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yine avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili gereken incelemenin yapılmasını istedi. Dilekçede herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep etti Cumhurbaşkanı Erdoğan.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, söz konusu 'siyasi cinayet kaygım var' sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı vekiliyle görüştü. Telefonda yaklaşık 6-7 dakikalık bir görüşme gerçekleştirildi. O görüşmede 'Elinizdeki bilgiler nelerdir?' sorusuna cevap verdi ve çeşitli değerlendirmelerde bulundu.