‘Siyasi cinayet’ iddialarına soruşturma

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de yaptığı konuşmada, siyasi cinayetler işlenebileceği kaygısının bulunduğunu belirterek, “Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var” dedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulundu. İddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün harekete geçerek, resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın bizzat bir başsavcıvekili tarafından sürdürülmesi kararlaştırıldı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen başsavcıvekili dün, MİT ve Emniyet’e iddiaların araştırması için talimat yazısı yazdı. Yazıda, “siyasi cinayet işlenebilir” iddialarına ilişkin kendilerine uluşan herhangi bir istihbarat bulunup bulunmadığı soruldu.

TANIK OLARAK İFADELERİ ALINABİLİR

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Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, istihbarat kurumlarından gelecek yanıtlar doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, bu kapsamda iddia sahipleri başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Koray Aydın gibi isimlerin tanık, ihbarcı sıfatıyla ifadelerine başvurulabileceği belirtildi. Savcılık ayrıca iddia sahiplerinin ellerinde bir delil varsa kendileriyle paylaşılmasını da isteyebileceği ifade edildi.