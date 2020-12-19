Siyasetten bir Mataracı geçti

Tuncay Mataracı, Rizeli varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1935 yılında dünyaya geldi. Rize İnşaat Tekniker Okulu’nu bitiren Mataracı’nın üniversite eğitimi ise yarıda kaldı. İÜ Hukuk Fakültesi ikinci sınıftan ayrılan Mataracı, Rize İl Yol Su Elektrik Müdürlüğü, Çay Ekicileri Kooperatifi İdare Meclisi Başkanlığı, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü yaptı. Adalet Partisi’nin (AP) Rize il ve ilçe örgütlerinin çeşitli yönetim kademelerinde de görev alan Mataracı, 1977 genel seçimlerinde AP’den Rize milletvekili oldu.

Şerafettin Elçi, Hilmi İşgüzar ve Ali Rıza Septioğlu gibi bir dönemin etkin isimleriyle birlikte siyasi tarihe geçen ünlü ‘Güneş Motel Olayı’nın kahramanlarındandı. Adalet Partili (AP) 11 isim, 1977 seçimlerinin ardından ortaya çıkan hükümet krizi sürecinde, belediyeye ait Florya’daki Güneş Moteli’nde merhum Başbakan Bülent Ecevit ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından partilerinden ayrılan bu isimlerin çoğu Ecevit’in başbakanlığında kurulan 42. Hükümet’te bakan olarak yer aldı. Mataracı da Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. İki yıla yakın bakanlığı döneminde renkli kişiliğiyle öne çıkan Mataracı, belinden eksik etmediği silahı, yeraltı dünyasının bazı ünlü isimleriyle olan ilişkileri ve çapkınlık öyküleriyle gündemden düşmemişti.

YÜCE DİVAN’A GİTTİ

Ancak Mataracı için 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kâbus gibi bir süreç başladı. Darbenin ardından “rüşvet almak” iddiasıyla Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından 23 Nisan 1981’de Yüce Divan’a sevk edildi. 16 Mart 1982’de sonuçlanan yargılama sonucunda önce 43 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 bin lira (eski parayla) para cezasına çarptırıldı. Yüce Divan olarak da görev yapan Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşundan o tarihe kadarki en ağır cezaya çarptırılan isimlerden biri oldu. Cezası daha sonra 36 yıla indirilen Mataracı, yaklaşık 10.5 yıl hapis yattıktan sonra 17 Mayıs 1991’de şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı. Mataracı’nın affedilmesi için 1989 yılında Meclis Başkanlığı’na 21 bin imzalı dilekçe de verildi.

Koronavirüs teşhisiyle bir süredir İstanbul’da hastanede tedavi gören Mataracı önceki gece hayatını kaybetti.

RİZE’DE TOP KOŞTURDU

Küçük yaşlarından itibaren futbola ilgisiyle tanınan Mataracı, lisedeyken bir maçta çıkan kavganın ardından Trabzon’a “sürgün”e gönderildi. Burada da futboldan kopmayan Mataracı, Trabzon İdman Gücü ve Trabzon Lisesi’nde futbol oynadı. Aynı zamanda voleybol, hentbol ve atletizmle de ilgilendi. Mataracı, 4 yıl sonra yeniden Rize’ye döndü. Mataracı o dönemi, “Rizespor’un kuruluş hikâyesini bazılarımız bilebilir ama çekilen zorlukları ancak yaşayanlar bilir. Bu yolda servetini bitirenler oldu. Bizler yokluklarla ayakta durmaya çalıştık. Üç büyüklerin hep korkulu rüyası olduk. Tarihe altın harflerle geçen futbolcularımız oldu. Hiçbir şeyimiz yoktu ama ruhumuz vardı” diye anlatmıştı. Çaykur Rizespor da, bir dönem kendileri için top da koşturan Mataracı’yı ölümünün ardından unutmayıp başsağlığı mesajı yayınladı.



Tuncay Mataracı Demirel’le siyaset yaptığı Adalet Partisi’nden ayrılarak CHP’ye katılmıştı. Mataracı Ecevit başbakanlığındaki 42. hükümette bakan olmuştu.