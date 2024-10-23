Siyasette 'urgan' polemiği! İYİ Partili Dervişoğlu attı, Bahçeli odasına asmak istedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Meclis'e gelsin DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun." çağrısına tepki gösterdi.

"AL BU İPİ BAŞININ UCUNA AS"

Dervişoğlu, "Türk devletini bölme planlarının baş taşeronunu yani, İmralı canisi bölücübaşını Gazi Meclis'e davet edecek kadar delirmişlerdir. 'Delilik', dün izlediğimiz kalkışmayı anlatabilecek en hafif tabirdir. Çünkü ağızlarından eksik etmedikleri Türk milliyetçiliğini, Türklüğe ihanet ile bu kadar yakınlaştırabilmenin, bunu göze alabilmenin, kulaklarına ezanla okunmuş o büyük isimlerini böylesine kirletebilmelerinin başka bir izahı olamaz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin, yani Türk milliyetçiliğinin düşürülmek istendiği bu durumun başka bir izahı olamaz. Bebek katili ve teröristbaşı Meclis'e gelip de DEM’in grup toplantısında konuşsunmuş, terörün bittiğini ilan etsinmiş. Hadi oradan. Burası, Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclisi, burası Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yer, burası milli egemenliğin yegane tecelligahı; bizim cesetlerimizi çiğnemeden o canibaşı bu Meclis'e giremez. Hatırlıyorsunuz değil mi? Erzurum meydanında Sayın Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a ip atarak, 'Ben asamadım, asabiliyorsan sen as' demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; Abdullah Öcalan'ı asamadınız; ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi, baş köşede, başının ucuna as" diyerek elindeki ipi kürsüden fırlattı.

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BAHÇELİ İYİ PARTİ'DEN İPİ İSTEDİ

MHP kaynakları; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun grup toplantısında fırlattığı ipi, parti genel merkezindeki makam odasına asmak üzere istediğini aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Bahçeli'nin anısına olunca sahip çıkan çok oldu, kim aldı biz de bilmiyoruz. Ben grup toplantısında çok önemli şeyler söyledim. Önce benim konuşmamı duvara assınlar. İpi de bulursam, hakikaten gönderirim. 17-25 saatinin üzerine koysun" dedi.

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İYİ PARTİ İPİ GÖNDERDİ

İYİ Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istediği ipi gönderdi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir" denildi.