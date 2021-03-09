‘Siyasette tam eşitlik’e ilk imza Kılıçdaroğlu’ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, siyasette kadın ve erkeklerin eşit temsiline dair, partisinin kadın milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine ilk imzayı attı. Kılıçdaroğlu, “Umarım bütün siyasi partiler bu teklife destek verirler. Parlamentodan oy birliği ile böyle bir teklifin çıkması, yasalaşması olağanüstü güzel sonuçlar doğuracaktır” dedi.

CHP’li 17 kadın milletvekili, 400’e yakın kadın örgütünün görüşleri alınarak, CHP Kadın Kolları yönetimi ve akademisyenlerin katkısıyla kadınların siyasette temsilini arttıran kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifi, hem milletvekilliği hem de yerel seçimlerde yüzde 50 cinsiyet kotasının, fermuar yöntemi ile uygulanmasını öngörüyor.

GÜZEL SONUÇLAR

CHP’li kadın milletvekillerinden kanun teklifi ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Olağanüstü güzel bir çaba. Bütün kadınların bir anlamda görüşünü yansıtan bu kanun teklifine birinci imza atmaktan mutluyum. Bizim siyaset tarihimizde önemli bir teklif olacak. Aslında dünya siyaset tarihinde önemli bir teklif olacak. Yüzde 50 cinsiyet kotası ve ayrıca fermuar sisteminin getirilmiş olması son derece güzel. Bunu imzalayacağız ve parlamentoya sunacak arkadaşlarımız. Parlamentoda görüşülecek. Umarım bütün siyasi partiler bu teklife destek verirler. Yasalaşması olağanüstü güzel sonuçlar doğuracaktır. Hayatın her alanında zaten kadınlar çalışıyorlar, Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Onların acıları var, onların sevinçleri var, onların siyasette varolma talepleri var. Hazırlayanlara, emek harcayanlara, katkı veren akademisyenlere hepsine yürekten teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun.”

KADIN ÇALIŞANLARLA BULUŞTU



Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Genel Merkez’de çalışan kadınlarla da bir araya geldi. Kadın çalışanları makamında misafir eden Kılıçdaroğlu, “Bu anlamlı gününüz kutlu olsun. Hepiniz görevinizi yapıyorsunuz, bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.