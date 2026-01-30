Siyasette Suriye trafiği

Haberin Devamı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

Mahmut Arıkan, DEM heyetiyle görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu kadar badirenin yaşandığı bir dönemde içeride bütünlüğü sağlamak, bölgemize büyük savaş gemilerinin hızla yaklaştığı dönemde yakın ülkelerimizle huzuru sağlamak en önemli meselelerden biri” dedi.

KÜRTLER DE HAK SAHİBİ

Hiçbir dönemde çoğunluğun hak sebebi olmadığını, Suriye’de Araplar kadar Kürtlerin de hak sahibi olduğunu vurgulayan Arıkan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin, Suriye’deki bütün halkların mağdur olmayacağı bir dönemde yeni anayasa yapılıncaya kadar garantörlük görevi üstlenmesini önemsiyoruz. Yakın zamanda TBMM’den bir heyetin de Şam yönetimiyle ve Suriye’de yaşayan diğer halklarla bir araya gelmesini, rapor hazırlamasını ve dünya kamuoyunu doğru bilgilendirmesini önemsiyoruz. İran’a böyle büyük bir savaş hazırlığının olduğu dönemde Türkiye’nin de komşularıyla hem yakın diyalog hem de adil bir işleyişi temsil etmede daha fazla rol almasını önemsiyoruz.”

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan da “Suriye renkli bir mozaiğe sahiptir. Dolayısıyla bugünden sonra atılacak her adım Kürdü de Aleviyi de Hıristiyanı da orada yaşayan halkları ve inançları kapsayan mantıkla yürütülmelidir. Ateşkes devam etmeli, çatışmalar durmalı” diye konuştu.

KOMİSYON BEKLEMESİN

Tülay Hatimoğulları da, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde Ali Babacan ve heyetiyle görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Meclis komisyonunun Suriye’deki gelişmelere bakarak çalışmalarını ilerlettiği, bunun yanlış olduğu görüşünü dile getirdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da Türkiye ve Suriye’de farklı süreçler işlediğini vurgulayarak, “Her iki sürecin de birbirine etkide bulunabildiği süreçler olduğunu mutlaka dikkate almamız gerekiyor” diye konuştu.