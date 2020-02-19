Siyasette öfkeyi bırakmalı

HER ŞEYE RAĞMEN ADALET OLMALI



“Gençlerimiz ellerine silah almadılar. Bu kadar hoşgörülü bir eylemi bir darbe eylemi gibi tanımlamak asla ve asla doğru değildir. Anayasaya göre herkes önceden izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Her şeye rağmen adalet olmalı. Siyasetteki kini, öfkeyi, intikamı bir tarafa bırakmalıyız. Yargıyı kullanarak gençlerden intikam alınmaz. O çocukların tamamı bizim çocuklarımız. Hapse atsan ne olur, ellerine kelepçe vursan ne olur? Bize düşen gençlerin gençliğini anlayışla karşılamaktır.

HERKES HAYATI SORGULAMALI

Neden on binlerce ailenin elektriği, doğalgazı kesilir? Neden yurtdışından saman ithal ederiz? En son İsviçre’den saman ithal ettik. Bizi televizyon başında izleyen vatandaşlarım, senin artık bu gidişe dur demen lazım. “Yaptığınız yanlış” demeniz lazım.

Aklımızı birilerine kiralamayacağız. Herkes hayatı sorgulamalı. Milyonlarca insan asgari ücretle geçinirken, 100 binlerce insan çöp konteynerlerinden beslenirken neden saraya yakın bazıları ikişer, üçer büyük maaşlar alıyorlar? Sarayın Türkiye’sinde işsizlik diye bir şey yoktur. Halkın gündeminde işsizlik var. Saray sosyetesinin asla bir gelecek endişesi yok, halkın yaşadığı Türkiye’de herkesin bir gelecek endişesi var.

MİLLETVEKİLİNİ MİLLET SEÇMELİ

Vatandaş sandığa gider milletvekillerini seçtiğini sanır. Vatandaş parti liderlerinin seçtiği vekil listesine mühür basar sadece. Milletin vekilini millet seçtiği zaman demokrasi gelir bu ülkeye. Vatandaşın en büyük derdi ay başını nasıl getireceğimdir. 20 milyon 521 bin icra dosyası vardır. Her iki vatandaştan biri icralıktır.

3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Şimdi İdlib’den 1 milyon kardeşimiz gelecek. Sen Dışişleri Bakanlığı’nı tamamen devre dışı bırakırsan Türkiye’yi böyle açmaza sürüklersin. Egemen güçler maşa kullanırlar. O maşalardan birisi de Erdoğan’ın kendisidir.”