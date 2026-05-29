Siyasette ilkler bayramı

SON olarak 2024 Haziran’da AK Parti ile bayramlaşan CHP yönetimi, belediyelerine yönelik soruşturmalar nedeniyle sonrasında bayramlaşmıyordu. CHP’de mutlak butlan kararının ardından Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’dan oluşan heyet, AK Parti Genel Merkezi’ne 3 bayramın ardından ziyarette bulundu. CHP heyetini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Selahattin Yağcı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Abdullah Uçan karşıladı.

Yayman, “Bayramlar hem milletçe hem toplumca bir araya gelmemiz, küskünlüklerin son bulması ve aramızdaki kardeşliğin ve bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de CHP heyetini AK Parti Genel Merkezimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten Türkiye’nin özlediği manzaralar” dedi.





YAKINLAŞMAMIZ GEREKİYOR

CHP’li Ali Fazıl Kasap ise Kurban Bayramı’nın bir yakınlaşma olduğunu dile getirerek, “Birbirimize de yakınlaşacağız, yakınlaşmamız gerekiyor. Hedefimiz bu topluma daha müreffeh bir hayat sunmak, daha mutlu bir Türkiye ve coğrafya temin etmek olmalıysa biz her türlü gereken yakınlaşmayı yapacağız. Bu coğrafyanın huzuru için tüm partilerle gereken her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ-MHP

AK PARTİ İLE MHP BAYRAMLAŞTI

AK Parti Genel Merkezi’ni MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti de ziyaret etti. Yayman, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başta Terörsüz Türkiye meselesi olmak üzere son dönemdeki ufuk açan konuşmaları çok değerli” dedi. Durmaz da “Elbette Cumhuriyet Halk Partisi’nde son dönemde yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli telkinlerde bulundular” diye konuştu.

AK PARTİ - DEM

KILIÇDAROĞLU’NUN SELAMI

CHP’de hem Genel Merkez’de hem de Meclis’te bayramlaşma ziyareti yapıldı. Genel Merkezi sırasıyla AK Parti, DSP, DYP, BBP, Demokrat Parti, MHP ve Saadet Partisi heyetleri ziyaret etti. Siyasi parti temsilcilerini, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın başkanlığındaki Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in yer aldığı heyet ağırladı. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlığındaki AK Parti heyetinin ziyaretinde Kılıç, “CHP Ailesi, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politika üretmeye devam edecek. Her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada oturabiliriz, yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini devam ettirebilelim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletmiş olayım” dedi. Kurt da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu’nun ‘atanmışlarla görüşmem’ çıkışının ardından Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile görüşmeye kapılarını kapatan İYİ Parti, bu bayramda Meclis’teki Grup Başkanvekili Murat Emir’in başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

CHP-MHP

ESKİ BAŞKANLAR ARASINDA ÖZGÜR ÖZEL YOK

CHP Genel Merkezi, bayram ziyaretleri nedeniyle hareketli bir gün geçirdi. CHP heyetinin konuklarını kabul ettiği salondaki genel başkanların fotoğraflarının asılı olduğu çerçevede Özgür Özel’in fotoğrafının bulunmaması dikkat çekti. (Günsu ÖZMEN/ANKARA)





TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÖZLER BAYRAM SONRASINDA

MHP Genel Merkezi’ni sırasıyla DSP, DEM Parti ve AK Parti heyetleri ziyaret etti. Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu’ndan oluşan DEM Parti heyeti ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, terörsüz ve güçlü Türkiye’nin Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir proje olduğunu belirterek, “Bayram sonrasında bu süreçte önemli adımların atılacağını düşünüyoruz. Çünkü artık altyapı da oluşmaya başladı” diye konuştu.

DEM Parti’nin ardından AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlığındaki AK Parti heyeti, MHP’ye bayram ziyaretinde bulundu. Topcu’nun “İnşallah gelecek bayramda bu işi de kapattık diyeceğiz” sözlerine, AK Partili Sürekli “Cumhur İttifakı olarak başladığımız her işi bitiriyoruz” karşılığını verdi.