Siyasette hava olumlu

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AK PARTİ: ATMOSFER OLUMLU



* AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ: Bu sorunu kökten çözüp Türkiye, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecek. Atmosfer ve değerlendirmeler olumlu. Ciddi siyasal ve toplumsal destek var. Bu çalışmalar sonucunda da Türkiye, prangalarından kurtulacak. Her şey öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Meclis tatile girmeden yasanın çıkmasını planlıyoruz.

İNSAN ÖLDÜRENLERİ KAPSAMIYOR

* AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Kritik eşik terör örgütü PKK/KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olarak da bir mekanizmayla teyit edilmesi. Tasfiye süreciyle ilgili, toplumsal bütünleşmeyle ilgili işlemler kanunun amacında... Meclis raporunun konu başlığına göre; silah bırakan örgüt mensuplarına adil, gerçekçi, topluma kazandırma, bütünleştirme noktasında da kanunun bir cevap vermesi gerekiyor. Adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya soruşturması, kovuşturması sürdürülen örgüt mensupları hariç olmak üzere... Çok net bir şey söylüyoruz; adam öldürme, kasten adam öldürme suçları hariç. Bunu bir şekilde speküle edecek kişileri de uyararak söyleyelim ki kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere diğer suçlara yönelik düzenleme içeriyor. Örgütün tüm unsurlarıyla feshi şart. Süremiz, teyit mekanizmasıyla beraber Resmi Gazete’de yayımlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor. Yurtdışında olanlar için de kurulumuz, büyükelçilikler, başkonsolosluklar, konsolosluklarda müracaatlar başlayacaktır. Terör bu ülkede yıllarca derin acılara yol açtı. Şehitlerimizin, gazilerimizin haklarını, hukuklarını ortadan kaldıracak veya zarar verecek bir konumda asla olamayız.

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CHP: HALKIMIZ RAHAT OLSUN

* CHP Grup Başkanı Faik Öztrak: Yıllardır savunduğumuz, sorunun demokratik meşruiyet zemini olan TBMM’de çözülmesini esas alan tarihi yaklaşımımız doğrultusunda hazırlanan teklifin, terörün kalıcı biçimde sona erdirilmesi, silahların tamamen devreden çıkması, bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve demokratik siyasetin güçlenmesiyle birlikte Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandığı yeni bir dönemin kapılarının aralanmasına vesile olabileceği değerlendirilmiştir. Halkımız gönlünü ferah tutsun. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında gerekli gördüğümüz tüm düzenlemeleri kararlılıkla savunacağız. Bugüne kadar terörle mücadelede hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

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DEM PARTİ: BU EŞİĞİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

* DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Bugün bir imza attık; bu imza ortak geleceğimize atılmış bir imzadır. Bugün Türkiye siyasi tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Çünkü 1985’ten 2015’e kadar bu mesele bağlamında 11 düzenleme yapıldı ancak hiçbirinden tam bir sonuç çıkmadı. İlk defa Türkiye’de ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkândır. Bu imkânı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz. Bu yasa bir son durak değil, tam tersine önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Yasanın eksiklerini ifade ettiğimiz gibi önemini de biliyoruz ve önemini de savunacağız. Çünkü Türkiye için yeni bir kapı aralayacak, önemli bir eşiği birlikte aşacağız. İnşallah sonuna kadar da olumlu şekilde devam edeceğiz. Yasaya dönük eleştirilerimiz vardı, eksikleri vardı, bütün bunlara rağmen bu ilk adımı büyüteceğiz, toplumsallaştıracağız. Çatışmanın yeniden üretilmesini engelleyen her demokratik adımı, sözü, pratiği, eylemi de sonuna kadar savunacağız ve destekleyeceğiz.

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

* MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 50 yıllık terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Ve bu devam edecektir elbette. Bundan sonra Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.