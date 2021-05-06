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Gündem
Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Siyasetin zirvesinden sosyal medya hamleleri

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Siyasetin zirvesinden sosyal medya hamleleri

Siyasi partiler sosyal medya aracılığı ile birbirlerine mesaj gönderdiler.

AK Parti’nin önceki gün sosyal medya aracılığıyla “Yarın saat 14.00’te” mesajı merak uyandırdı. Dün saat 14.00’te ise AK Parti hesabından, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalan haberlerle gündem oluşturmakla ve CHP’yi “yalan üretim merkezi” olmakla suçlayan bir animasyon filmi paylaşıldı. Kılıçdaroğlu ise bu animasyona, 128 milyar dolar tartışmalarına ilişkin bir video ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu videoda, “Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Bekleyin bekleyin, bu Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca muhalefet liderleri dün birbirlerini etiketledikleri 128 milyar dolar tartışmalarıyla ilgili tweetler paylaştılar.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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