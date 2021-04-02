Siyasetin ‘VAR’ına bakıldı, oylama yenilendi

Meclis Genel Kurulu’nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi üzerinde yaşanan oylama krizi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınıyor. AK Parti ve MHP, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un devreye girip Başkanlık Divanı’nda karar aldırmasıyla önceki oylamayı iptal ettirdi. Dün, oylamanın ve görüşmenin tekrarı kabul edildi. Meclis teklifi görüşmek için salı günü toplanacak. Muhalefet ise bu müdahaleye sert tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Sonucu ilan edilen maçı baştan oynatmaya çalışmak hukuksuzdur. Anayasa ve içtüzüğe aykırıdır; oyunbozanlıktır, mızıkçılıktır. Bu, İstanbul seçimindeki durumdur” diyerek, ‘içtüzük ihlali’ gerekçesiyle AYM’ye gideceklerini söyledi.

Meclis’te önceki gün Güvenlik Soruşturması Teklifi’nin maddelerine geçilmesi, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin oylarıyla reddedilmişti. AK Parti ve MHP’nin itiraz ettiği oylamanın tartışması dün devam etti. CHP bazı milletvekillerinin Isparta ziyaretini iptal ederken, tüm partiler dışarıdaki milletvekillerini başkente çağırdı. Meclis Başkanı Şentop olağanüstü gündemle Başkanlık Divanı’nı topladı.

KÂTİPLERİ DİNLEMEDİ İTİRAZI

Edinilen bilgiye göre toplantıda sert tartışmalar yaşandı. CHP’li ve HDP’li üyeler, sonuca bağlanmış oylamanın yenilenemeyeceğini, TBMM İçtüzğü’ne göre teklifin 1 yıl geçmeden Meclis gündemine gelemeyeceğini savundu. Muhalefet, Genel Kurul’da oluşan iradeye darbe yapıldığını iddia etti. Başkanlık Divanı’nın AK Partili üyeleri ise CHP’li Başkanvekili Haydar Akar’ın işaretle gerçekleştirilen oylamayı içtüzüğe uygun yapmadığını, kâtip üyeler arasındaki anlaşmazlığı dikkate almadığını ve AK Partili kâtip üyenin “Elektronik oylama” talebini inkar ettiğini savundu. Başkanlık Divanı’nda AK Parti ve MHP’li üyeler, TBMM İçtüzüğü’ndeki “İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile kâtip üyeler beraberce sayarak tespit ederler” hükmü uygulanmadığı için (TBMM TV’deki görüntülere de bakılarak) oylamanın yenilenmesini istedi. Başkanlık Divanı, oyçokluğuyla oylamanın yenilenmesine karar verdi.

MECLİS GERİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin oylarıyla reddedilen, ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması’ ile ilgili kanun teklifinin yeniden görüşülmesine ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Teklifin oylaması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri karşılıklı slogan attı.

ŞENTOP: PİŞMAN EDERİM





Toplantının ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçmişte de benzer itirazların Divan’da karara bağlandığını söyledi. Şentop, “Bir itiraz olduğunda elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. Oylamayla ilgili önemli yanlışlık olduğu tespiti yönünde oylamanın yenilenmesi kararı verildi. Genel Kurul yönetiminden Meclis Başkanı sorumludur. Başkanvekilleri, kendi nam ve hesaplarına değil, Meclis Başkanı’nın yerine yönetirler. Benim de bu tartışmaya bir şekilde dahil olmam icap eder, görevimin de gereğidir bu” diye konuştu. Şentop, CHP’li Özel’in “Meclis Başkanı koşarak gelmiş, boncuk boncuk terliyor” sözlerine de tepki gösterdi: “Ben fark ettiğim anda koşarak giderim, görevimin gereğidir. Fakat birbirimizin halleriyle, durumlarıyla ilgili değerlendirme yapacak olursak en çok lafı işitecek olan bu arkadaşımızın kendisidir. Bir hakaret ve seviyesizlik noktasına geldiği zaman çok seviyeyi düşürmeden cevap vermeye çalışıyorum. ‘Terliyordu, suratı şöyleydi’ falan. Bunu demeden önce bir aynaya bak. Çok da polemiğe girmek istemiyorum ama bu işi iyi yapabileceğimi de ifade etmek isterim; pişman ederim.”

‘EYLEMLİ TÜZÜK İHLALİ’





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel cumhur ittifakını ve Meclis Başkanı Şentop’u eleştirerek şöyle konuştu: “İki takım maç yapıyor, biri gol atıyor. Hakem golü veriyor. ‘Var’a gidelim.’ Kararını bir daha ‘Gol nizami’ diye açıklıyor. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı geliyor, ‘Bu golü saymaman gerekiyordu, çıkar üniformayı maçı ben yöneteceğim.’ Maçın hakemi böyle değişir mi? Şentop diyor ki ‘Ben yöneteceğim maçı.’ İtiraz ediyoruz. Sayın Şentop’un yaptığı iş eylemli bir içtüzük ihlalidir. Meclis’e, Başkanlık Divanı’ndaki çoğunluk kullanılarak darbe yapılmaya çalışılmaktadır. AYM’nin çok açık kararları vardır, bu konu bozulacaktır. Türk insanı şikeyle maç kazanmak istemez. Bugün hakem AK Parti formasını giymiştir. Ayıplarıyla otursunlar.”

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