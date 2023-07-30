‘Siyasetin merkezi doğu’ya kayıyor’

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakanlar Fidan ve Jin, görüşmenin ardından ‘Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri Yol Haritası’nı imzaladı. Daha sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Uluslararası sistemde kalıcı bir dönüşümün işaretlerinin yaşandığı günlerden geçildiğini vurgulayan Bakan Fidan, “Yeni bir jeopolitik ve jeoekonomik denklem oluşmakta. Asya da bu hareketlenmenin tam göbeğinde yer alıyor. 5 asır sonra Asya, dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geliyor. Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya kaymakta olduğunu görmekteyiz. Tabiatı ile bu gelişmeler Asya’ya olan ilgiyi de rekabeti de artırmakta” diye konuştu.

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‘KORE STRATEJİK ORTAĞIMIZ’

Fidan, böyle bir dönemde uluslararası dinamiklerin merkezinde yer alan Güney Kore’nin Dışişleri Bakanı Park Jin’i ülkede ağırladıklarını vurgulayarak, “Mevkidaşım Kore Yarımadası’nda imzalanan ateşkes anlaşmasının 70’inci yıldönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti. Kore’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canını feda eden şehitlerimizi andı. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında Koreli dostlarımızın sergilediği dayanışma için bir kez daha kalpten teşekkür ediyoruz” dedi.

SEUL’E THY SEFERLERİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Bakan Fidan, Kore ile ticari ilişkilere de dikkat çekti: “Kore, Asya Pasifik Bölgesi’nde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz, istikrarlı bir şekilde artmakta. 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak. Türk Hava Yolları’nın Seul’e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediğimizi dile getirdik. Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler de gündemimizde. Kore Yarımadası’nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyor ve bu kapsamdaki çabaları da destekliyoruz.”