Siyasetin gündemi İmralı oylaması

Meclis Tören Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak 18’inci toplantının gündemi “Bugüne kadarki çalışmaların değerlendirilmesi, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gidilmesi de dahil olmak üzere süreçte yapılacak çalışmalar” olarak açıklandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda rapor yazımına ilişkin genel değerlendirmenin ardından İmralı Cezaevi’ne heyet gönderilmesi talebi görüşülecek. MHP ve DEM Partili üyelerin önergeleriyle konunun gündeme alınması bekleniyor.

OYLAMA NASIL OLACAK

Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5’te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor. Komisyonun başkanlığını yürüten Numan Kurtulmuş, İmralı’ya ziyaret konusunda da “nitelikli çoğunluk (31 kabul oyu)” aranacağını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu gündemle gizlilik içeren “kapalı toplantıyı” kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Cumhur İttifakı’nın oylarıyla toplantının kapalı yapılma olasılığı bulunuyor. Bu durumda hangi üyenin ne oy kullandığı ve görüşmedeki tartışmalar “gizli” nitelikte olacak. Alınan kararlar ise Meclis Başkanlığı’nca kamuoyuna duyurulacak.

MHP: MUTABAKATA VARILDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise alt komisyonla ilgili ön uzlaşmanın sağlandığını savundu. Yıldız, “İmralı’ya gidilip gidilmeme bu haftanın konusu değil üç haftadır gündeme geliyor. Grup başkanları olarak kendi aramızda Meclis Başkanı’nın başkanlığında görüşmeler yapıyoruz. Sonunda mutabakata varıldı, ‘Cuma günü oylamasını yapalım’ dedik. Üçte iki çoğunluğa ihtiyaç var; bu sayı da (AK Parti-DEM Parti-MHP=31 oy) yeterli şu anda. Kesin olarak gitmeme yönünde bir karar çıkmaz. Fazla uzatılmadan birkaç gün içinde İmralı Adası’na gidilip terör örgütünün kurucusunun beyanları alınır, söyleyecekleri dinlenir, dönülüp gelinir. İmralı’ya gidilecektir” dedi.

KARAR ŞARTI: 31 KABUL

Komisyon üyesi TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da İmralı’ya gidilmesi yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı. Farklı partilerden 3 üyeyle komisyonda temsil edilen Yeni Yol grubu da İmralı ziyaretine karşı çıkmıyor. Ancak iç uzlaşma sağlamayan gruplardan bazı üyeler “çekimser” kalabilir. Kabul oyları retten fazla çıksa bile “31” oya ulaşılmadıkça karar oluşmuş sayılmayacak. Bu nedenle 22 üyeli AK Parti grubunun tutumu belirleyici olacak. Adaya gidilmesi kararı alınırsa her parti grubundan (AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, YENİ YOL) 1’er üyenin katılımıyla 5 kişilik alt komisyon oluşturulması planlanıyor. CHP üye vermezse talebe göre veya kurayla bir üyenin heyete alınabileceği belirtildi.

AK PARTİLİ GÜLER: OLUMLU BAKIYORUZ

AK Parti’nin komisyon üyeleriyle yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Arkadaşlarımızla değerlendirdik, İmralı ziyaretine olumlu bakıyoruz. İmralı’ya gidecek isim henüz net değil. Oylama olursa olumlu oy vereceğiz” dedi.

AK PARTİ VE MHP’DEN GÖRÜŞME

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ile görüştü. Güler’in Meclis’teki makamında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin komisyonun bugün gerçekleştireceği toplantı ve “İmralı ziyareti” ile ilgisinin olmadığını söyledi. Yıldız, “Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk” dedi. “Komisyon toplantısında alınacak kararda hangi çoğunluk aranacak?” sorusuna Yıldız, “Kanun teklifi hazırlama olmadığı için burada basit çoğunluk yeterlidir” yanıtını verdi.

CHP BUGÜN AÇIKLAYACAK

CHP, İmralı’ya gidilip gidilmemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün süreç komisyonundaki milletvekilleriyle 2 saati aşkın bir toplantı yaptı. Komisyon üyesi milletvekillerinin görüşlerini alan Özel, konuyu son bir kez de partisinin MYK’sında değerlendireceğini söyledi. MYK toplantısındaki değerlendirmenin ardından CHP’nin İmralı kararını netleştirip bugünkü komisyon toplantısı öncesinde açıklayacağı bildirildi. Bu toplantının öncesinde komisyon üyeleri arasında bir oylama yapıldığı, 11 üyeden 7’sinin olumsuz görüş bildirdiği iddiası ise ise parti yönetimi tarafından yalanlandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, değerlendirme toplantısı yapıldığını, oylama olmadığını söyledi.

DEM PARTİ İSMİ BELİRLEDİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan İmralı’ya gidecek ismi belirlediklerini belirtti: “Eğer bir kişi ile temsil edilirse DEM Parti Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyonda da koordinatör grup başkanvekili olarak görev üstlenen Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak.”