Siyaseti bize bırakın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarının ardından, partisinin il belediye başkanlarını Ankara’da topladı. Basına kapalı toplantı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı. Görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da toplantıda yer aldı.



Edinilen bilgiye göre 4 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına “Bir sıkıntınız var mı? Büyükşehir belediye başkanlarıyla iletişiminiz nasıl? Yerel yönetimler yasası için önerileriniz var mı?” sorularını yöneltirken, belediye başkanları da görüşlerini aktardı. Belediye başkanları bugüne kadar yaptıkları hizmetler ve koronavirüs salgını sürecindeki çalışmaları anlattı. Belediyelerin bu dönemde yaşadıkları zorluklar konuşulurken, çözüm yolları masaya yatırıldı ve projeler değerlendirildi. Kılıçdaroğlu ise konuşmasında hem belediye başkanlarını çalışmalarından dolayı kutladı, hem de uyarılarda bulundu.

BAHANE ÜRETMEYİN

Kılıçdaroğlu, “Büyükşehirlere de söyledim. Sakın ha, sakın yakınmayın. ‘Belediye Meclisi’nde çoğunluğum yok, beni engelliyorlar’ diye bahane üretmeyin. Engelleyeceklerini zaten biliyorduk. Halk bunu bile bile oy verdi size. Genel siyasete çok girmeyin. İşinize, vatandaşın sorununu çözmeye odaklanın. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz zaten. Bulunduğunuz yerde siyasi polemiklere girmeyin” mesajlarını verdi.

Z KUŞAĞI TALİMATI

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından, apartman görevlilerinin sorunlarına çözüm bulmalarını, her mahallede kreş için çalışmaları sürdürmelerini ve “Z kuşağı” olarak adlandırılan gençleri anlayarak, onlara yönelik hizmetler üretmelerini de istedi.