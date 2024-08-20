Siyasete sportif ziyaret

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleriyle dün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Özel, olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olarak Fenerbahçe’yi kutladı. Koç da Fenerbahçeli Özel’e Fenerbahçe forması hediye etti.

ELE GEÇİRİLEMEYECEK YAPI

Özel, görüşmede spor yönetiminin siyasetin etkisinden kurtarılmasının en önemli hedefleri olduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre Özel, “Tüm alanlarda temel bir yaklaşımımız var. CHP iktidarında, yargıyı ele geçiren değil kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sistemi kurmayı, basını ve medyayı ele geçirmeyi değil basın özgürlüğünü tam manasıyla tesis etmeyi, spor yönetimi ve federasyonları ele geçirmeyi değil kimsenin ele geçiremeyeceği bir yapı kurmayı hedefliyoruz” dedi.

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FENER’E OLİMPİYAT KUTLAMASI

Özel, Fenerbahçe’nin 2024 Paris Olimpiyatları’na en fazla sporcu gönderen spor kulübü olduğunu belirterek, Ali Koç’a tebriklerini de iletti. CHP’li belediyeler arasındaki bir koordinasyon kurulu ile Türk sporuna katkı sağlamak ve olimpiyatlardaki başarıları artırmak amacıyla faaliyet yürüteceklerini belirten Özel, bu alanda Kulüpler Birliği ile de ortak çalışmanın önemine işaret etti. Özel, bu konuda parti olarak üzerilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

İSTEYENE FİLMİ ATABİLİRİM

Öte yandan Özel, ‘ayağı kırılmadı vuruldu’ iddialarıyla ilgili olarak da “Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı. Benim Güven Hastanesi’nde çekilen filmim e-sağlık üzerinden e-Devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır. İsteyene filmi de atabilirim” dedi.

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Ali Koç ve Fenerbahçe Heyeti, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, “Sayın Koç’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZEL’İN GÜNEYDOĞU PROGRAMI DEĞİŞTİ

Özel, perşembe günü çıkacağı 5 ili kapsayan 3 günlük Güneydoğu gezi programında değişikliğe gitti. Özel’in, ayağındaki kırık nedeniyle gezinin Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa duraklarını programdan çıkardığı, sadece cumartesi günkü ‘fıstık mitingi’ için Gaziantep’e gideceği bildirildi.

Öte yandan partisinin MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Lideri Özel’in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın daveti üzerine Filistin’e gideceğini belirtti. Yücel, ziyaret tarihinin önümüzdeki günlerde belli olacağını kaydetti. Yücel, ayrıca Can Atalay için Meclis’i yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını da sözlerine ekledi.

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BAHÇELİ UĞURLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de ziyaret etti. Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürerken, görüşmenin ardından Ali Koç’u genel merkez binasından Bahçeli uğurladı. (ANKARA)