Siyasete karavan molası

ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTEDE BULDUM GÜLNUR’U...

Sizi tanımakla başlayalım. Kimdir Gülnur Çulhaoğlu?

Yozgat Akdağmadeni ilçesinde doğdum. Lise eğitimimi, Kayseri Öğretmen Okulu’nda tamamladım. Bir yıl Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nde okudum. Sonrasında yeniden imtihana girdim ve 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandım. Kader... Metanet ile de orada tanıştık. 82 yılında mezun oldum. Aynı yıl da evlendik ve Adana’ya geldim. Adana başka bir ülke gibi gelmişti başlarda, İç Anadolu’dan çok farklıydı. Evlenene kadar da Adana’nın bu kadar meşhur olduğunu bilmiyordum açıkçası. İki yıl birazcık uyum problemi yaşadım. Özellikle yaz aylarında nefes alamıyordum. Şimdilerde ise Metanet’ten daha fazla daha çok Adanalıyım. Öğretmen Okulu mezunu olduğum için yatay geçişle devlet memuru oldum. Çok severek çalıştım, çok güzel arkadaşlarım oldu Adana’da. 35 yıl diş hekimliği yaptım. 2016 yılında emekli oldum.

Nasıl tanıştınız?

Gülnur Çulhaoğlu: Çok sevdiğim Adanalı arkadaşlarım vardı. Metanet ile de birinci sınıfta koridorda tanıştık, şöyle bir gördük birbirimizi ama ben bir dönem kaybettiğim için derslere ağırlık verdim ve dünyayla ilişkim olmadı. Metanet Bey’in de okulda git gelleri olunca arkadaşlığımız üçüncü sınıfta başladı.

‘HAYIR’ DİYECEĞİM GÜN GÜLLERLE GELDİ

Metanet Çulhaoğlu: Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü okulum. Önce inşaat mühendisliği oldu, devam etmedim. Sağlıkla ilgili bir meslek olsun istiyordum. İkinci yıl tekrar sınava girdim ve o yıl İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne kaydoldum. Orada da bir yıl okuduktan tekrar sınava girdim ve Diş Hekimliği Fakültesi’ni seçtim. Üçüncü üniversitede buldum Gülnur Hanım’ı anlayacağınız. İlk yıl sadece laboratuvar derslerine girdim. Gülnur Hanım dersten başka bir şey düşünmeyen, devamlı not tutan bir talebeydi. Çok fazla da dışarıyla ilgilenmezdi. Ben tabii daha ilk gün koridorda tanıştığımızda gördüm, beğendim. Yıllar geçti bir gün ‘konuşalım’ dedim, direkt evlilik teklifi ettim. Niyetimin ciddi olduğunu, hayatı birlikte yaşamak istediğimi ifade ettim.

Gülnur Çulhaoğlu: ‘Konuşalım’ deyip niyetini açıklayana kadar hiç aklıma gelmemişti. Öncesinde bir arkadaşım sormuştu, ‘Senin nişanın, sözün var mı’ diye. Bir zaman sonra aslında o soruyu da Metanet’in sordurduğunu öğrendim. Metanet niyetini söyledikten sonra normal arkadaşlığıma devam edemedim. Görüşmemeyi, görmezden gelmeyi tercih ettim. Kesin olarak ‘Hayır’ demeye niyetli olduğum gün, bir çikolata ve kırmızı güllerle geldi; yurdun kapısına. O gün ‘Hayır’ demedim, desem de çok kabul görmedi. Tiyatroya ve sinemaya hastalık derecesinde bir düşkünlüğüm vardı. Metanet’in sayesinde gidemediğim tiyatrolara, sinemalara gittim. O yıllarda Şan Tiyatrosu daha yanmamıştı. Bütün müzikalleri orada izledik beraber. Üçüncü sınıfta babamı kaybettim. Acılar da insanları birbirine yaklaştırıyor. Sonrasında aileler devreye girdi ve evlilik yolunda yürümeye başladık.

Metanet Çulhaoğlu: Bırakmadım peşini. İyi ki de bırakmamışım. İkna için, kalbine girebilmek için ne yapılması gerekiyorsa yaptım. Geriye dönüp baktığım zaman en doğru, en iyi kararlarımdan birisi Gülnur.

ÇOCUĞUMUZ YOK AMA...

ÇULHAOĞLU çifti hayatları boyunca el ele omuz omuza yaşamı hep iki kişi paylaşmışlar. Çiftin çocukları olmamış ancak uzun yıllardır 20’ye yakın çocuğa el uzatmış, okutmuş ve okutmaya da devam ediyorlarmış. “Bana hep sorarlar ‘nasıl bu kadar rahatsın’ diye; ben de ‘olmayacağını bilmiyor-duk’ derim. Normal muayenelerde herkes ‘sizin çocuğunuz olur’ diyordu, kısmette yokmuş. Olmadığını öğrendiğimizde aslında bu işin üzülecek bir şey olmadığını da öğrenmiş olduk. Eksikliğini hiç hissetmedik ve büyükler de ailelerimiz de bize bu konuda hiçbir şey hissettirmediler” diyor Gülnur Hanım. Metanet Çulhaoğlu, tedavi süreçlerinde yaşanan zorlukları görür görmez eşine, “Benden yana rahat ol. Biz severek evlendik. Ailemin tek erkek çocuğu olabilirim ama böyle bir şeyden seni kaybedecek olursam bunu ben kaldıramam” demiş.



Gülnur Çulhaoğlu “Karavanı bana Metanet sevdirdi” diyor.

KARAVANDA İŞLER BENDE



ÇİFTİN en büyük tutkusu karavanlarına atlayıp yüzlerce, hatta binlerce kilometrelik seyahatler yapmak. Metanet Bey, Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Genel Başkanı. İlk karavanlarına 1991 yılında Hürriyet Gazetesi’ndeki satılık ilanıyla sahip olmuş çift. Karavanla en uzun yolcuklarını Finlandiya’ya yapmışlar ve seyahatleri tam 50 gün sürmüş. “Karavan benim evim, ev Gülnur Hanım’ın. Karavanın temizliğinden bakımına, durduğumuz yerlerde yaptığımız yemeğe kadar her şey bana ait. Karavanda beş yıldızlı otelde gibi yaşıyor hanımefendi” diyor Metanet Çulhaoğlu. Fırsat buldukça siyasete karavanla tatil molası vermeye çalıştıklarını söyleyen Gülnur Çulhaoğlu, “Karavanla gezmek istediğimizde izin problemlerim olunca emekli oldum ve muayenehaneyi kapattım. Karavanla daha rahat gezecektik ama Metanet Bey tekrar siyasete başlayınca istediğimiz rahatlığa yine kavuşamadık” diyor, biraz sitem ederek.

HİÇ ÜZMEZ

Birbirinizi anlatın...

Metanet Çulhaoğlu: Ben iki, üç kelimeyle anlatırım. Dünyada melek ararsan... O Gülnur’dur. Bitti, bu kadar başka bir şeye gerek var mı?

Gülnur Çulhaoğlu: Çok sinirlenmez, ne kadar sinirli olursa olsun beni üzmez, üzecek bir şey yapmaz. İnatçıdır. İnandığı bir şeye ben karşı çıksam da ne yapar ne eder beni ikna eder ve istediğini yapar. Benim kadar spora meraklı olsaydı daha iyi olurdu. Metanet arabalara çok düşkün.



ADANALILARIN KARLA İMTİHANI



Gülnur Çulhaoğlu: Ailece bir kış günü Yozgat’a geldiler. Yarım metre kar ve donduran bir soğuk. Arabaları stop etti, kayınvalidem bizde kaldı, Metanet ile babası otele yürüyerek gittiler. Adanalıların karla kışla imtihanı olmuştu. 25 Temmuz 1982’de de evlendik. Çok eğlenceli bir düğün oldu. Adanalılar çok güzel oynarlar ve çok güzel eğlenirler. Çok eğlenceli bir hale getirdiler bizim düğünümüzü.



Çulhaoğlu çifti Adana’nın güzel manzaraları önünde objektifimize poz verdi.

10 YAŞIMDAN BU YANA SİYASETTEYİM

Diş hekimliği, başhekimlik derken siyaset...

Metanet Çulhaoğlu: 10 yaşımdan beri siyasetteyim. Babam Hasan Çulhaoğlu 1960 ihtilalinden sonra 61 yılında Adalet Partisi’nin ilçe başkanlığıyla başlamıştı siyasete. Rahmetli Alparslan Türkeş Yeni Delhi’den döndüğünde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne beraber girdiler ve Adana’da teşkilatlandırdı. 1969 yılında Adana’da 9 Şubat’ta yapılan kurultayda MHP ismini aldı ve babam da MHP’de üst düzey siyaset yaptı. 99 yılına kadar aynı gelenekte devam ettik. O yıllarda ben Numune Hastanesi başhekim yardımcısıydım. Babama 99 seçimlerinde arkadaşları, ‘Abi sen biraz yaşlandın. Metanet Bey de seviliyor Adana’da. O aday olsa ne dersin’ demişler. 99 yılında başhekim yardımcılığından istifa ettim, aday oldum ve MHP’den milletvekili seçildim. 99-2002 yılları arasında vekillik yaptım. 2014 yılına kadar MHP’de siyasete devam ettim. Sonra Meral Hanımın önderliğinde parti kurduk. İYİ Parti’nin kurucu üyelerindenim. Seçim zamanında da adaylık ve yıllar sonra yeniden milletvekilliği.

Gülnur Çulhaoğlu: Devlet memurluğu niyetimiz evliliğimizin ilk zamanlarında vardı. Gezelim, tiyatroya gidelim, sakin bir hayatımız olsun gibi hayallerimiz vardı. Memurluğa başladık ve Metanet Bey’in hep bir yerleri düzelteyim hevesi onu önce başhekim muavinliğine yönlendirdi. Ardından da siyaset. Muayenehane varken kendisini devlete adadı. Hastaları geliyor beni istemiyorlar. Çağrı cihazları vardı o yıllarda, arıyoruz Metanet yok. Levhadan sildik adını, defter teke düştü ve muayenehane bana kaldı. MHP’deki milletvekilliğinin sonrasında mesleğe döndü ama başka şekilde. Metanet’e dedim ki, ‘Bir daha ben seninle aynı muayenehanede çalışmak istemiyorum. Hastalarınla göz göze beklemek istemiyorum’.

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