Siyasete birkaç gün ara

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafif kalp çarpıntısı şikâyeti nedeniyle önceki akşam geldiği Ankara Güven Hastanesi’nden ayrılırken aracından gazetecilere “İyiyim çocuklar” dedi. Yoğun çalışma temposu ve stres nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Akşener, birkaç günlük istirahatin ardından çalışmalarına devam edecek.

Gece boyunca hastanede doktor kontrolü altında kalan Akşener, dün sabah 10.50’de Güven Hastanesi’nden ayrıldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da hastane önünde yaptığı açıklamada “Milletimize, arayan soran bu konuyu takip eden, endişe duyan tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Genel Başkanımız ağır tempo içerisinde biraz yoruldu. Birkaç günlük istirahatten sonra daha güçlü, daha dinamik bir şekilde partimizin başında yolculuğuna devam edecek” dedi.

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YOĞUN STRES YOĞUN TEMPO

Türkiye’nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirten Akşener’in Başdanışmanı hekim Turhan Çömez de “Sayın Genel Başkanımızın sırtında çok ağır sorumluluklar var. Çok zor ve stresli bir dönemden geçiyor. Çok ağır bir tempoda çalıştı. Hem yoğun bir stres hem yoğun bir çalışma temposu neticesinde kalbinde bir ritim bozukluğu söz konusu oldu. Şükür şu an her şey yolunda. Tetkikler olumlu. Bir süre sonra kaldığı yerden yoluna devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

LİDERLERDEN MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki akşam saat 23.18’de hastaneye gidipparti yöneticileri ve doktorlardan bilgi alırken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Akşener için “geçmiş olsun” mesajı paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından “Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ’DE ‘ANKARA’ GERİLİMİ

İYİ Parti Genel Merkezi’nin il kongrelerini yapmak üzere oluşturduğu heyetin toplantısında, Ankara İl Başkanlığı için iki farklı adayı destekleyen Genel Sekreter Uğur Poyraz ile Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın arasında büyük bir gerilim yaşandığı ortaya çıktı. Heyetin toplantısına Başkanlık Divanı üyeleri Koray Aydın, Şenol Sunat ve Metin Ergun ile Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Genel Sekreter Uğur Poyraz da katıldı.

İKİYE BÖLÜNDÜ

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Toplantıda bugün düzenlenmesi planlanan Ankara İl Kongresi ele alındı. İl Başkanlığı adayını belirleme konusunda iki grup arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Aydın, Ergun ve Sunat, Keçiören İlçe Başkanı Serdar Tunç’un il başkanlığını desteklerken Dikbayır ile Poyraz da Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Batuhan Yılmaz’ın adaylığında birleşti. Toplantıda Aydın ve Ergun’un, Tunç’la ilgili desteğinin sürdüğünün belirtilmesi üzerine, Yılmaz’ı destekleyen Dikbayır ve Poyraz tepki gösterdi. İki tarafın birbirlerine karşı sert ithamlarda bulunduğu öğrenildi. Bir parti yöneticisi “Akşener toplantıda değildi. Bu toplantı sonrası rahatsızlandığı iddiaları doğru değil” dedi. Tartışmayı öğrenen Akşener kongreyi erteletirken iki adayın da çekilmesini istedi. 29 Ocak’taki kongreye Faruk Köylüoğlu ile gidilecek.