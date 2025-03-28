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Siyasete bayram arası... DEM Parti ilk kez MHP’yle bayramlaşacak

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#BAYRAM#MHP#DEM Parti
Siyasete bayram arası... DEM Parti ilk kez MHP’yle bayramlaşacak
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

Siyasette bayramlaşma programı belli oldu. MHP ilk kez, AK Parti de 10 yıl aradan sonra DEM Parti ile bayramlaşacak. CHP Lideri Özel’in “Bu bayram Ankara’da bayramlaşmıyoruz” çıkışı nedeniyle CHP, partilerin bayramlaşma programlarında yer almadı.

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Partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretleri bayramın ikinci günü gerçekleşecek. İmralı sürecinin, AK Parti ve MHP’nin bayramlaşma programlarına yansıdığı gözlendi.

* AK Parti, 10 yıl aradan sonra DEM Parti ile bayramlaşmayı programına alırken, MHP ise tarihinde ilk kez bu gelenekten bir partiyle bayramlaşacak. AK Parti en son 2015’te DEM Parti’nin yerine kurulduğu HDP ile bayramlaşmıştı.

* AK Parti, DEM Parti ile birlikte MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile MHP’de DEM’in dışında AK Parti, DSP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile bayramlaşacak.

* İYİ Parti ise bayramlaşma programında DEM’e yer vermedi. İYİ Parti’nin bayramlaşacağı partiler listesinde BBP, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, AKP, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP, BTP, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Memleket Partisi ve Doğru Yol Partisi yer aldı.

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ÖZEL, İMAMOĞLU’NA GİDİYOR

* CHP Genel Başkanı Özel ise bayram programını İmamoğlu’na ayırdı. Özel, bayramın ilk günü, tutuklanan İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’a giderek İmamoğlu’nun anne ve babasıyla bayramlaşacak. Özel, bayramın ikinci gününde ise Silivri Cezaevi’ne giderek İmamoğlu ve belediye operasyonunda tutuklanan isimleri ziyaret edecek. Özel, İmamoğlu tutuklandığında cezaevine yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, partilerle bayramlaşma geleneğini sürdüreceklerini ancak iktidar partisi ile bayramlaşmayacaklarını belirterek, “Bu bayram Ankara’da bayramlaşmıyoruz. Muhalefet ile bayramlaştık, iktidarın yaptığı bu kumpasla ne bayramlaşacağız” demişti.

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#BAYRAM#MHP#DEM Parti

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