‘Siyasetçi sert eleştirilere katlanacak’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sabah Best FM’de katıldığı ‘Sorel Dağıstanlı ile ‘Konuşan Türkiye’ programında özetle şunları söyledi:

İŞSİZLİĞE NEŞTER

“10 milyonu aşkın işsiziniz var. Bu hale getiren, ülkeyi yöneten siyasi anlayış. İşsizlik sorununa atılacak ilk neşter, kaynakların yatırım için harcanmış olmasıdır. Milyarlarca doları faiz olarak öderseniz, siz istihdam yaratabilir misiniz? Ödenen paralarla Türkiye’de fabrika kurulması lazım.

YÖK’Ü KALDIRACAĞIZ

(Üniversiteyi bitiren gençlerin kredi borcu) Üniversiteyi bitiriyorlar, bir süre sonra diyorlar ki, borcu öde. İş ver, iş yok. Nasıl ödeyecek bu? Bunların silinmesi lazım. Bu tür politikalar gençleri umutsuzluğa itiyor, devlete olan güveni güvensizliğe dönüştürüyor. (Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sorununu siz nasıl çözersiniz?) Darbe hukuku ürünü olan YÖK’ü kaldıracağız. Dolayısıyla her üniversitenin gerçek mali, idari, bilimsel özerkliği olacak. Her üniversitede rektörü, o üniversitede okuyanlar seçecek.

KİMİ ELEŞTİRECEĞİM?

‘Erdoğan’ı eleştirme’... Erdoğan ülkeyi kötü yönetiyor ve ülkede açlık varsa ben kimi eleştireceğim? Bana söyleyin. Açlık, sefalet var, kimi eleştireceğim? Kalkıp kaymakamı mı, aç yatan çocuğu mu, babasını mı, işsiz üniversite mezununu mu eleştireceğim? Kime söyleyeceğim, ‘Bu ülkeyi kötü yönetiyorsunuz’ diye? Yönetene söyleyeceğim. Ha çıkıp şunu söylüyorsa, ‘Ülkeyi yöneten ben değilim o nedenle başkalarını eleştir’... O zaman başkalarını eleştiririm.

ÖĞRENCİLERLE KONUŞMAK GEREKİR

(Toplumsal olaylarda TSK’ya ait silah ve taşıtların, polis ve MİT’e devredilmesine ilişkin düzenleme çıktı. Bu silahlar protestolarda öğrencilere karşı kullanılır mı?) Umarım öyle bir şey olmaz. Öğrenciler gayet masum ve haklı eylem yapıyorlar. Kırmadılar dökmediler, kimseyi dövmediler, taşkınlık yapmadılar. Müzik çalıp protesto ediyorlar. Eğer siz bu öğrencileri ‘terörist’ olarak isimlendiriyorsanız, demokrasiyi bilmiyorsunuz, demokrasiyi içselleştirmemişsiniz demektir.

ERDOĞAN’IN ZİYARETLERİ

(ABD kongresine yaşananlara benzer olaylar Türkiye’de yaşanır mı?) Erdoğan gideceğini görüyor ve onun için ziyaretler yapıyor. ‘Acaba yerimde kalabilir miyim, buna yeterli destek sağlayabilir miyim’ arayışı içinde. Erdoğan’ın açıkça topluma çıkıp, şunu söylemesi lazım: ‘Seçimden sonra ben buradan gideceksem, halk beni değil de başkasını seçecekse, ben buradan ayrılacağım. Hiçbir taşkınlık olmayacak, hiçbir sorun olmayacaktır.”

ÇÜNKÜ ÜLKEYİ YÖNETİYORSUNUZ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Herkes istediği siyasetçiyi, hukuk kuralları içinde dilediği gibi eleştirmelidir. Bir siyasetçi en sert eleştirilere de katlanmak zorundadır. Çünkü ülkeyi yönetiyorsunuz. Ama eleştirdiğiniz zaman ‘Cumhurbaşkanını eleştirdin’... Ben seni eleştirdim ama sen AK Parti Genel Başkanısın kardeşim. Erdoğan her türlü eleştiriyi, her türlü hakareti yapacak, biz aynısı söylediğimizde ‘Vay efendim ben Cumhurbaşkanıyım’. Cumhurbaşkanı koltuğunun arkasına niye saklanıyorsun” dedi.