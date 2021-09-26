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‘Siyasetçi az da olsa entelektüel olmalı’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Felsefe#Alexandre Dumas
‘Siyasetçi az da olsa entelektüel olmalı’
Ayşegül Usta

Büyükada’daki ‘Prens Adaları Felsefe Sempozyumu’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siyasetçinin asgari bir entelektüel derinliğe ihtiyacı var. Bilimi, felsefeyi unuttuk” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeditepe Üniversitesi ve Adalar Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği Prens Adaları Felsefe Sempozyumu’na katıldı. Partisine yeni katılan emekli Büyükelçi Yalım Eralp’e rozetini takan Kılıçdaroğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Siyaset ve felsefe evet siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. Eğer siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o sorunları çözmeye adaysa mutlaka felsefecilerle de bir araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin en azından asgari belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır, bunun olması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu sanat ve felsefenin gücünü de şöyle anlattı:

Alexandre Dumas Üç Silahşörler’i yazıyor ve Paris’te günlük bir gazetede yayınlanıyor. Yaz geliyor ‘yaz geldi, tatile ihtiyacım var’ diyor. Gazetenin patronuyla mahkemelik oluyor. Yargıç, ‘Parisliler bekliyor, bitirmeden gidemezsin’ kararı veriyor. Dumas, bir kağıda baş aktörünün adını yazıp ‘Elinde kılıcı, ayakları titredi, yere düştü ve öldü; son’ yazıyor.”

‘SORUN REDDEDİNCE YOK OLMUYOR’

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Twitter’dan eleştirdi: “Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın ‘Gençlerin sorunu yok’ diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘Çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun.” (ANKARA)

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Felsefe#Alexandre Dumas