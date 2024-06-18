Siyaset yıpratma savaşı değildir

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Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyor, Rabbimden hepinize sağlık, huzur, afiyet, esenlik dolu bir bayram temenni ediyorum. Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı bir bayramı daha buruk geçiriyor, barışa hasret bir şekilde geçiriyor.

Bayram dayanışmadır, barışmadır, kucaklaşmadır. AK Parti olarak Hakk’ın ve halkın rızasını kazanmak, bunun için yürüttüğümüz siyasi mücadelemizde bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. Kibri, hoşgörüsüzlüğü, tahkiri, kırıcılığı yanımıza asla yaklaştırmadık. Yıkıcı değil, yapıcı olmaya, ortak noktalarımızı çoğaltmaya itina gösterdik. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda milletimizin hayır duasına mazhar olmaya gayret ettik.

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GERİLİM, KAVGA PEŞİNDE OLMADIK

Şunu çok net ifade etmek isterim, biz gerilim, kavga, münakaşa peşinde hiçbir zaman olmadık, bugün de değiliz. Türkiye’nin seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasiteyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Ülkeye ve millete hizmet yarışı olan siyasetin farklı partiler arasında süregiden bir yıpratma savaşı olarak algılanmasının mutlaka önüne geçmeliyiz. Bunun için muhalefetin haksız ithamlarla, iftiralarla, siyasi nezakete sığmayan suçlayıcı ifadelerle siyaset yapma alışkanlığını süratle terk etmesi şarttır. Muhalefet cenahında yıkıcı ve provokatif bir dil yerine, artık farklı bir üslubun yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir. Sizlerden de siyasi faaliyetlerinizi bu anlayışla yürütmenizi bekliyorum.

İTTİFAKIMIZIN SURLARINDA GEDİK AÇILMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Cumhur İttifakı 85 milyonun birliğini, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa Türkiye de o derece güvende olacaktır. Bunun için fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemizi saflarımızı daha da sıklaştırarak, dayanışmamızı güçlendirerek, birbirimize daha sıkı şekilde kenetlenerek yürüyeceğiz. AK Parti teşkilatındaki siz dava arkadaşlarıma güveniyorum.”