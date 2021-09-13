Siyaset ve spor birlikte uğurladı

Galatasaray Spor Kulübü’nde 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve ünlü ceza hukuku profesörlerinden olan Duygun Yarsuvat, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Duygun Yarsuvat için dün Levent’teki Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray’ın eski başkanlarından Dursun Özbek, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray’ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Hamza Hamzaoğlu, Ümit Davala, eski yöneticiler, Duygun Yarsuvat’ın ailesi ve hukuk camiasından çok sayıda kişi katıldı. Yarsuvat’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Yalova’ya gönderildi.

ONUNLA ÜÇ KUPA ALDIK



TÖRENİN ardından açıklama yapan kulübün eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, “Sayın başkanımı alkışlarla uğurladık şimdi. Seçime iki gün kala beni aradı. ‘Ben bir liste oluşturuyorum. Seni yazıyorum ama bana hayır deme lüksün yok, şansın da yok. Hep beraber bu işi götüreceğiz’ dedi. Ben kendisini iyi ki de kırmamış, evet demişim. Galatasaray’a dördüncü yıldızı beraber kattık. Çok büyük emeği vardı. Barış içinde bir yönetim oluşturduk. Onunla üç tane kupa aldık. Ben ondan çok şey öğrendim. Galatasaray’a emeği çoktur. Onunla en huzurlu dönemi yaşadık. Duygun başkanın bize göstermiş olduğu hoşgörü ve güzelliği hiçbir zaman unutmayacağım. Mekanı cennet olsun” dedi. Teknik direktör ve eski futbolcu Ümit Davala da, “Öncelikle Galatasaray’ımızın başı sağ olsun. Duygun başkan, çok iyi tanıdığım birisi, uzun yılları birlikte geçirdik. Galatasaray’a çok büyük hizmetler etmiştir. Çok iyi tanıdığım ağabeyim, başkanımız. Allah gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

GALATASARAY LİSELİ’YDİ

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, 1937’de İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk Fakültesi’nden ‘profesör’ unvanı alan Yarsuvat, Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu’nda üyelik yaptı. Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi’nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi’ne seçilen Profesör Yarsuvat, bu komitenin 4 yıl üyeliğini yaptı. Yarsuvat, 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde rektör olarak seçildi. 2010 yılında İstanbul Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yarsuvat, 2014-2015 yıllarında Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı yaparken, seçilen en yaşlı başkan olarak tarihe geçmişti.

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