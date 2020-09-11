‘Siyaset tutkulu insanın işi’

İnce, otobüsün üzerinde kendisini karşılayanları selamladı. Hareketin isminin yazılı olduğu otobüsle kente giriş yapan İnce, kent merkezindeki Bulvar ve Cumhuriyet caddelerinde esnafla bir araya gelip sohbet etti. İnce, koronavirüs salgını nedeniyle esnafla tokalaşmayıp ‘gönül selamı’ verdi sosyal mesafeye dikkat etti. Çocuklarla top oynayan İnce, 4 Eylül’de Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketi’ni Hakkâari’de sürdürdüğünü söyledi.

ADİL BÖLÜŞME İHTİYACI VAR

İnce konuşmasında şöyle dedi: “Türkiye’nin barışıp, büyüyüp ekonomik olarak adil bölüşmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin çelikten, betondan köprülere ihtiyacı var ama Türkiye’nin gönül köprülerine de ihtiyacı var. Hep toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ama insan bütünlüğü de lazım. Yani bu pandemi ortamında insanlar sokağa çıkamazken, Hakkârilinin hatırını sormak siyasetçinin görevidir. Siyaset tutuk insanların değil, tutkulu insanların işidir. Onun için sabah Van’daydık. Şimdi ise Hakkâri’de esnafımızla, yurttaşımızla sohbet edeceğiz. Buradan gönül köprüsünü kurmaya devam edeceğiz.”

YOLDA SU KAYNATTI

‘Memleket Hareketi’ adıyla Türkiye maratonu başlatan İnce’nin otobüsü dün Van-Hakkâri yolunda su kaynattı. İnce, otobüsü tanıtırken, “10 yıllık” demişti.