Siyaset resepsiyonda buluştu

Erdoğan ve liderler, salonda dolaşarak davetlilerle sohbet etti. Bahçeli ile Özel karşılaşıp birbirlerine hatır sorarken, Erdoğan ile Özel yan yana denk gelmedi.

NİYE GÖRÜŞMEYELİM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi ile görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim” cevabını verdi. Erdoğan, dolaşırken Bahçeli’nin masasına da uğradı, Bahçeli ve kurmaylarıyla selamlaştı. Bu sırada Erdoğan’ın Bahçeli’ye, “Bu hafta geliyorsunuz, bekliyorum” dediği duyuldu. Basın mensuplarının “Yağmur bugün biraz bizi engelledi” demesi üzerine Erdoğan, “Bereket, bereketten rahatsız olanlar olabilir ama biz yola devam” ifadelerini kullandı.

DEM HEYETİ İLE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, resepsiyonda DEM Parti heyeti ile de selamlaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, “Süreç ilerleyerek devam ediyor, bitmedi. Umarım önümüzdeki günlerde hızlanacak. O hazırlığı iktidar yapacak. Bizim önerilerimiz hazır, isterlerse sunacağız. Sürece dair umutluyuz” dedi. Bakırhan, Genel Kurul’daki “Sayın Cumhurbaşkanı. Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Bu bir metafor, sık kullanılan bir deyim. Cumhurbaşkanı şu anda iktidarın başı, yürütmenin başı, mühür onda tabii ki. O anlamda söyledim” değerlendirmesini yaptı.

BAHÇELİ: SÖZÜMÜZ SÖZDÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şunları kaydetti: “Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Partiler raporlarını verdiler, artık yetkinin Meclis’te olması lazım. (Ahmet Özer, Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş’a yönelik çağrılar) Bizi tanımıyorsunuz, bizim bir özelliğimiz vardır. Sözümüz sözdür.”

Devlet Bahçeli, DEM heyeti ile görüştü.

MANSUR BEYLE SOHBET ETTİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşmesinin içeriğinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Genel merkezde Mansur Bey ile 1-1.5 saat sohbet ettik. Genel olarak durum tabii, ‘Belediyelere karşı bu kadar haksız, hukuksuz, vicdansız saldırılar varken artık buna hiçbirimiz dayanamıyoruz’ dedi. Protesto edebiliriz, eylemler yapabiliriz, farklı mücadeleler seçebiliriz ama milletin elimize verdiği bayrağı bırakmayız. Öyle bir seçeneğimiz yok. Zaten Mansur Bey de öyle bir düşüncede olmadığını söyledi. Ama çok derinlemesine birtakım hukuki çalışmalar yapmayı, bundan sonra yapılan haksızlıkları, eşitsizlikleri daha görünür kılmayı, millete daha doğru ve iyi şekilde anlatabilecek her platformu kullanmayı değerlendirdik.”

Özgür Özel ve Devlet Bahçeli resepsiyonda bir araya geldi.