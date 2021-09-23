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Siyaset gündeminden çeşitlemeler

#Cemal Emir#MHP#Fatih Erbakan
Siyaset gündeminden çeşitlemeler
Bülent Sarıoğlu

CHP’de olağanüstü kongreyle Etimesgut İlçe Başkanlığı’na seçilen Cemal Emir, henüz icraata girişmeden sosyal medyada siyasi gündem oldu.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA KAZANI

YENİ BİR DENİZE DÖKME SORUNSALI MI?

Kongredeki teşekkür konuşmasında partililere seslenirken, “Samsun’dan Atatürk’ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek” diye başladı ve heyecanla devam etti:

“Hepiniz Atatürk gibi olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkeden atacağız! Bir daha onlar gibileri gelmesin diye de onların kökünü kazıyacağız. Bu kavgayı da buradan Etimesgut’tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.”

Bu çıkış, CHP’nin 2017’de yaşadığı “denize dökme” krizini hafızalarda tazeledi. Dönemin CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, kritik Anayasa referandumu öncesinde “O Samsun’a çıkarız ulan sizi de yedi göbek sülalenizi de İzmir’e kadar kovalar, denize dökeriz” sözleriyle partisinin kampanya havasını etkilemişti.

Şimdi tepki oklarını Cemal Emir’e yönlendiren AK Parti, ilçe yöneticileri aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Emir hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Cumhurbaşkanına hakaret”ten dava açılmasını istedi. AK Partililerin CHP yönetiminden de özür beklentisi var.

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Siyaset gündeminden çeşitlemeler

Cemal Emir

ANALAR VE BACILAR KURULTAYI

MHP 10 Ekim’de Ankara Spor Salonu’nda düzenleyeceği yeni parti etkinliğini duyurdu: “Analar ve Bacılar Kurultayı.” Sosyal medya kullanıcılarına ilk anda farklı gelse de aslında bunun partinin “Kadın Kolları Kurultayı” olduğu anlaşıldı. Bir gün öncesinde de aynı salonda Ülkü Ocakları “Türkiye Gençliği Büyük Kurultayı” adıyla gençlik kolları kurultayı yapacak. MHP’nin başlık tercihi, bir kavram polemiği de başlattı. Partili kadınlar, “Bacılarıma duyuru/ Geldim bacım/ Kutlu davamızın Asena bacıları unutulmamış” ifadeleriyle davete yanıt verdi.

Siyaset gündeminden çeşitlemeler

BİR ‘ANKET’TEN ALINAN SONUÇ

“Milli araştırma” adlı bir anket, sosyal medyada günlerdir dolaştı. Buna göre, olası cumhurbaşkanı seçiminde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın oyu yüzde 51.5 ölçülürken, onu yüzde 26.5 ile Mansur Yavaş, yüzde 19.5 ile Tayyip Erdoğan ve yüzde 2.5 ile Muharrem İnce izliyordu. Çoğu alaycı yaklaşımla da olsa binlerce etkileşim alan anket aslında “sosyal medya okuryazarlığının” önemine kanıt oldu. İnternette bu adla bir şirket bulmak bile olanaksızken hangi yaygınlıkta anket yapılmıştı? Kısa bir inceleme sonuç verdi: Kendisini “Bağımsız Araştırma Kuruluşu” diye adlandıran yapı, Instagram’da takipçileriyle birkaç siyasi yoklama yapan bir hesaptı. Aslında bir yıl önce paylaşılan “anket”, 2 bin 233 takipçinin tıklama tercihlerinden ibaretti.

Siyaset gündeminden çeşitlemeler

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#Cemal Emir#MHP#Fatih Erbakan