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Siyaset centilmen hocasını kaybetti

#Onur Kumbaracıbaşı#Milletvekili#Koronavirüs
Siyaset centilmen hocasını kaybetti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir dönem Türk soluna damga vuran Kumbaracıbaşı, sakin ve zarif üslubuyla ‘siyasetin centilmen hocası’ olarak anılıyordu.

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Siyasi ve akademik hayatında centilmen yaklaşımıyla saygı duyulan, sosyal demokrat siyasetin duayen isimlerinden Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle girdiği yoğun bakımdan kurtarılamayarak, 83 yaşında vefat etti.

Ankara Acıbadem Hastanesi’nde dün sabaha karşı hayatını kaybeden Kumbaracıbaşı, yarın Ankara’da toprağa verilecek.

Bir dönem Türk solunun etkin isimlerinden olan Kumbaracıbaşı, 1939 yılında Ankara’da doğdu. Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde lisans ve doktora yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlığının yanı sıra çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 1980 öncesi öğrenci olayları ve iç çatışmanın zirve yaptığı yıllarda Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin (AİTİA) başkanlığını yürüttü.

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Siyaset centilmen hocasını kaybetti

İNÖNÜ’NÜN KURMAYI

1983’te Prof. Dr. Erdal İnönü’nün kurduğu Sosyal Demokrasi Partisi’nde (SODEP) siyasete girdi. Daha sonra kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de (SHP) de İnönü’nün kurmay kadrosunda yer aldı. Kocaeli ve Hatay’dan üç dönem milletvekili seçildi. Sosyal demokrat ortaklı koalisyonlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu. İnönü dönemine ilişkin anılarını “İnönü’lü Günler” adlı kitapta yayımladı. Milletvekilliğinin ardından akademisyenliğe döndü ve bazı üniversitelerde yöneticilik yaptı. 2014 yerel seçiminde CHP Beşiktaş Belediye Meclis üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıydı.

BAHÇELİ İLE MESAİ ARKADAŞI

Sakinliği, nezaketi ve demokrat yaklaşımıyla siyasi rakiplerinin de saygısını kazanan Kumbaracıbaşı, 1980 öncesi başkanlığını yaptığı AİTİA’da karşıt grupların sert eylemleriyle karşılaşmıştı. Kumbaracıbaşı bir röportajında, o dönem asistan olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle iletişimi konusunda, “Devlet Bahçeli Akademi’de öğrenci lideriydi. Onunla aramızda saygı ve şefkate dayalı düzeyli bir diyalog vardı” demişti.

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#Onur Kumbaracıbaşı#Milletvekili#Koronavirüs

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