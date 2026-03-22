Siyaset bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. Siyasilerin bayram trafiğinde Ortadoğu’daki savaşın yansımaları, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ve ekonomi başlıkları öne çıktı. AK Parti 14, CHP 17, MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. CHP, bu bayramda da AK Parti ile bayramlaşmadı. En çok bayramlaşma ziyaretini 20 siyasi partiyle Saadet Partisi yaptı. AK Parti de aynı gün iki ayrı heyetle bu partilere iade-i ziyarette bulundu.

GÜNDEM İRAN SAVAŞI...

Görüşmelerde Ortadoğu’daki savaş ve savaşın bölge ülkeleriyle Türkiye’ye yansımaları öne çıktı. CHP’nin bayram ziyaretlerinde ise gündemde Ortadoğu’daki savaş, ekonomi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. CHP heyetinin, DEM Parti bayramlaşma ziyaretinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, “CHP’ye ve belediyelerine dönük bu operasyonları tasvip etmediğimizi her zaman ifade ettik” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ise “Bu memlekette yaklaşık 10 senedir, sırf bir siyasi partinin etkili bir genel başkanı olduğu için hapiste olan kıymetli, saygıdeğer Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ var” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’Lİ BAYRAM SOHBETİ

Geçen yıl ilk kez bayramlaşan MHP ve DEM Parti bu bayramda karşılıklı bayram ziyaretinde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan başkanlığındaki heyet ile bayramlaştı. Ziyarette Türkdoğan, “DEM Parti olarak bir an önce barış ve demokratik sürecimizin artık daha somut yasal düzenlemelerle ilerlemesini temenni ediyoruz. Meclisimiz, komisyon raporunu açıkladı. 6’ncı ve 7’nci bölümlerinde önemli tespitler var. Bizler bunların bir an önce yasalaşması noktasında adım atılmasını bekliyoruz. Öcalan’ın da süreçteki rolünün teslim edilmesini bekliyoruz. Bu kapsamda bir yasal süreç başladığında, yasa çıktığında inanıyoruz ki Bahçeli’nin de ifade ettiği bu statü meselesi de çözüme kavuşacaktır” mesajını verdi. MHP’li Durmaz da “Genel Başkanımızın ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ilgili verdiği çok önemli mesajlar var. Bu mesajların başında, kendi içimizde birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik hukukumuzun geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu her seferinde vurgulandı. Bunun aksine bir durumda olan milletlerin, bu milletler mücadelesinde çok zor durumda kalabildiğinin somut örneklerini yakın coğrafyamızda görüyoruz. O nedenle biz, birlik ve beraberliğimize son derece önem veriyoruz. Bu konuda MHP geçmişten bugüne en tutarlı partidir” ifadelerini kullandı.

CHP-MHP ARASINDA ‘DARBE’ DİYALOĞU

CHP ve MHP arasındaki bayramlaşma ziyaretinde dikkat çeken bir diyalog da yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ile MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in tutuklanması arasında paralellik kurdu ve “Geçmişte merhum Alparslan Türkeş’e yapılması ne kadar yanlışsa bugün itibarıyla CHP yöneticilerine yapılmasını demokrasi açısından sakıncalı buluyoruz. Bizim penceremizden şu an siyasi operasyonların vardığı nokta darbe şeklinde tanımlanıyor” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise “Rahmetli Türkeş Bey’in, Rahmetli Ecevit Bey’in ve yine dönemin genel başkanlarının gözaltına alınması, tutukluluk haliyle bugün yaşananlar arasında çok temelden bir ayrılık var. O günün koşullarında Amerika’nın ‘Bizim çocuklarımız başarılı oldu’ dediği bir darbeye ülke muhatap olmuştur” dedi.

EN ÇOK ZİYARET SP’DEN

Siyasi partilerin bayramlaşma programlarına göre, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde en çok bayramlaşma ziyaretini 20 siyasi partiyle Saadet Partisi yaptı. Saadet Partisi’ni sırasıyla Gelecek Partisi (20), Yeniden Refah Partisi (18), CHP (17) ve İYİ Parti (15) izledi.