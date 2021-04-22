Siyanür cezası: 5 yıl 10 ay

Atık madde taşımacılığı yapan vidanjör şirketinin yetkilisi Ramazan Kuru, 3 Nisan 2018’de kendi araçları arızalandığı için başka bir nakliyat şirketinde çalışan tanker şoförü Bülent Günoğlu’dan yardım istedi. Günoğlu İstanbul Büyükçekmece’deki fabrikadan aldığı atık suyu Başakşehir’deki arıtma tesisine götürecekti. Ancak Günoğlu, Büyükçekmece civarında aracı durdurup tankerdeki sıvının bir kısmını yol kenarına boşalttı.

HAYVANLAR ÖLDÜ

Aynı gün orada otlayan Halim Yenici’nin koyunlarından 9’u ve 10’un üzerinde tavuk telef oldu. Halim Yenici durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye ilk gelen ekip, güvenlik güçleri oldu. Atık sudaki keskin koku nedeniyle AFAD ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yardım istendi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek inceleme yaptı. Yakın bir evde yaşayanlar da tahliye edildi. Alınan numunelerde, atık suda siyanür tespit edildi.

Güvenlik güçleri yol kameralarını izleyerek tanker şoförü Bülent Günoğlu’nu buldu. Gözaltına alınan Günoğlu sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bülent Günoğlu’nun yanı sıra, ona iş veren şirketin yetkilisi Ramazan Kuru’ya da “Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek” suçundan dava açtı.

9 koyun ve 10’un üzerinde tavuğun telef olduğu olayda, yetkililer olay yerine gelip inceleme başlatmıştı.

‘VANA SIZDIRDI’

Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada savunma yapan Bülent Günoğlu, atık su merkezine giderken tankerin arızalandığını ve vanasının sızdırdığını, tamir edene kadar da 2-3 ton sıvının sızdığını öne sürdü. Günoğlu taşıdığı sıvıyı banyo suyu zannettiğini, Ramazan Kuru ise siyanür olduğunu bilmediğini iddia etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Bülent Günoğlu ve Ramazan Kuru’yu çevreyi kasten kirletme suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 1660 TL adli para cezasına çarptırdı.

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