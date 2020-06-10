Siyam kardeşler ayrıldı

Antalya Alanya’da, Fatma (34) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel’in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018’de sezaryenle dünyaya geldi. Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi. Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit’in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri İngiltere’nin başkenti Londra’da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler, çarşamba günü yurda getirilecek.

MUTLU HABERİ ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili önceki gün şunları söyledi: “Türkiye’de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere’de Keşmirli bir doktor yaptı. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere’ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. 42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye’ye dönmüş olacak. Biz iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dedi ki ‘Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.’ Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İnşallah çarşamba günü geliyorlar.”

Bebeklerin babası Ömer Evrensel’in işvereni olan Hüseyin Sertaç Kılıçarslan “Ömer usta asgari ücretle çalışan bir usta. Hayırsever işadamlarına, devlet yetkililerine seslenmek istiyorum, yardım edin” dedi.