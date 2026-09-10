Siyah beyaz fark etmedi ‘tiyatro’ sona erdi

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Tepki çeken görüntülerin incelenmesinin ardından Başsavcılık, Kurum hakkında ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Ümraniye’de bir adreste olduğu belirlenen Kurum, dün gece gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ gibi suçlardan toplam 11 sabıkası bulunan Kurum, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALTINLAR DA İNCELENECEK

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz ile evlenen ve düğününde takılan kilolarca altın ile gündeme gelen ‘Vanlı Kara Haydar’ lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında da Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçunu düzenleyen TCK’nın 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tançalan’ın sanal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de MASAK tarafından mali inceleme başlatılmıştı.

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‘SANAL ŞÖHRET SUÇA PERDE OLAMAZ’

Sosyal medyadaki lüks yaşam ve suç gelirlerini aklama girişimlerine karşı adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır” dedi.