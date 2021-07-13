Sivrisinekler bu yıl neden daha fazla? Uzmanlar CNN Türk ekranlarında uyardı

Son zamanlarda İstanbul'da herkes sivrisineklerden şikayet ediyor. Peki bu yıl neden rahatsızlık daha fazla? CNN Türk ekranlarında uzmanlar bu konuyu değerlendirdi.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ RİSK ALTINDA

''İklim değişikliği, küresel ısınma, sıcaklıkların artması bu önemli değişiklikleri meydana getirdi. Bazısında miktarların artmasına neden oldu. Dolayısıyla iklim değişikliği hayatın bu bölümünde çok etkili'' diyen CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr Orhan Şen, şunları söyledi:

''Daha önce de bunlar meydana geldi. Mesela dinazorların yok olması gibi... Çok şiddetli iklim değişikliklerine ayak uyduramamaları ve ortadan yok olmaları, Güney Asya'daki zannedersem mamut cinsi bir öküzün tüylenerek o soğuklardan korunarak cinsini sürdürebilmesi hep iklimle ilgili. Hayvanlar, bitkiler şunu yapıyorlar. Önce alışmış oldukları bir ekosistem var. Sıcaklık var, nem var, su var. Ekosistemdeki şartlar değiştiği zaman örneğin sıcaklık arttığı zaman, nem düştüğü ya da artttığı zaman hayatlarını sürdürebilmekte güçlük çekiyorlar. Ya bunlara direnç gösterecekler değişen hava şartlarına, ona uyum sağlamaya çalışacaklar. Yahut da daha iyi şartları olan yerlere gidecekler. Sivrisinekler de daha kendilerine uygun olan yerlere doğru göç etmeye başladılar. 3-4 derecelik sıcaklık artışında yaklaşık 500 metre daha yukarda yaşama alanları bulunacak ki bu da Güneydoğu Anadolu bölgemizin risk altında olacağını gösteriyor. Son 10 yılda bu tür hayvanlar 16 km daha kuzeye kaydılar. Güneydeki sivrisinekler gibi vektörel hastalıkları meydana getiren hayvanlar ise bizim bölgemize hücum etmeye başladılar. 2 derecelik artışta böceklerin yüzde 18'i yaşam alanlarını kaybediyor.''

'İLAÇLAMA KASIM İLE MART AYI ARASINDA YAPILMALI'

Sivrisinekle mücadelenin Kasım ile Mart ayları arasında yapılması gerektiğine vurgu yapan Uludağ Üniversitesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Çetin Volkan Akyol ise ''Sivrisineklerin farklı türleri var. İnsanlar sivrisinek mücadelesini Kasım ile Mart aylarında yani sivrisineklerin larva dönemlerinde yapılmaıs gerek. Uçan hale geldikten sonra yapılan ilaçlamalar okuduğum makalelelere göre yüzde 2'den fazla sineği öldüremez. İlaçlama esnasında öldürme şansınız çok azdır. İlaçlamaların zamanında yapılması lazım'' dedi.

Bahçelerde su birikintilerinin, araba lastiklerinin, durgun suların birikeceği ortamların yaratılmaması gerektiğini söyleyen Akyol, sözlerine şöyle devam etti:

''Açık su bidonları sivrisineklerin yumurtlama alanları ve doğal olarak havuzlar vardır. Son yıllarda göletler yapıyoruz. Buralarda da durgun sular şekilleniyor. Belediyelerin mücadele yaptığına inanıyorum. 2010'da yapılan bir araştırmaya göre 225 milyon insan sıtma hastalığına yakalanmış olup 780 bin kişi vefat etti. Bu o yıla ait bir veri.''

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