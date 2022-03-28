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Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu

#Sivrisinek#İzmit#Kocaeli
Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu

İzmit'te D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması sırasında Seka Tüneli’nin içini ilaç sis gibi kapladı, kötü koku yayıldı. Ulaşıma kapatılan tünel, ilacın dağılmasıyla yaklaşık 45 dakika sonra yeniden açıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı. Bu kapsamda D-100 karayolu üzerindeki kanallar da ilaçlandı. İlaç, Seka Tüneli içerisini sis gibi kapladı, koku rahatsızlık yarattı. Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu

Tünel güvenlik amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yollardan sağlandı. Yaklaşık 45 dakika sonra ilacın dağılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı.

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu

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#Sivrisinek#İzmit#Kocaeli

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