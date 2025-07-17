Sivrisinek ısırması sonrası hareketsiz kalmıştı! Milyonda bir görülen hastalık: Emir Özbakan için umut doğdu

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Eskişehir'de yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce ailesi tarafından götürüldüğü Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir sivrisinek tarafından uyurken ısırılıp, henüz 1 buçuk yaşındayken yatağa bağımlı hale geldi. Bebeğin, tetkiklerinde Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırıldığı ve beynine enfeksiyon yaydığı için hareketsiz kaldığı tespit edildi.

Sinek ısırmadan önce oldukça sağlıklı ve hareketli olan Mehmet Emir'in hikayesinin gündeme gelmesinin ardından 8 yaşındaki çocuk için yardım toplanmıştı. Eklemlerinin tekrardan eski haline dönebilmesi adına toplanan yardım ile KAFO cihazı sağlandı.

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Mehmet Emin Özbakan'ın tedavi süreci hakkında konuşan protez işletmesinde çalışan Müzeyyen Beydeş açıklamasında şu kelimeleri kullandı:

"Kontraktür, kasların esneme yeteneğini kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Şu şekilde, hastanın eklemleri istediği hareketi yapamayacak şekilde kısıtlı kalıyor ve bu kısıtlılık, hareketin sabit kalması süresince kaslarda kısalmaya yol açıyor. Örneğin dirseğimizi bu şekilde uzun bir süre tuttuğumuzda biceps tendonu ona adapte olacak ve kolumuzu açamayacak hale geleceğiz. Biz bu kontraktürün oluşmasını engellemek için eklemleri pozisyonluyoruz aslında, ortezle aynı şekilde alt ekstremitede de öyle eklemleri pozisyonlamak adına bir atel uygulaması yapıyoruz. Hastadan özel alçı ölçü alınıyor. Biz alçı ölçünün refktarikasyonunu yani pozitif modelin işlemesini yapıyoruz, deformiteye göre yani şekil bozukluğuna uygun olacak şekilde düzenliyoruz. Daha sora bir plastik çekme aşmamız. Çocuk olduğu için ona uygun desenler seçebiliyoruz. Daha sonra işte tasarımımıza uygun olarak atelimizi şekillendiriyoruz; eklemleri monteleniyor, vaporlar ekleniyor ve giyilip çıkarmaya uygun bir hale geliyor. Atel yani KAFO ve kontraktür ortezi, çocuğun büyümesiyle beraber etkisini yitirecek. Çünkü çocuk büyüme çağında ve bu ortezler maalesef ayarlanabilir ortezler değil. Aşamalı olarak zamanla değişim de gerektirecek. Fakat bu çocuğun büyümesiyle ilgili bir durum. Şu an gelişme sürecinde belki bir seneye belki de daha erken bir sürede değişim gerekebilir. Erkeklerde yaklaşık olarak 18-20 yaş arası büyümenin durduğu süre."

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"Şimdi tekrar ben bir teşekkürle başlayayım isterseniz biliyorsunuz ki 22 Mayıs gibi biz bu kampanyayı başlatmıştık. Pek çok şehirden, yurtdışından yine aynı şekilde mahallemizden destekler gelmişti. Yeteri kadarını aldık biz bu desteklerden ilk önce pusetimizi aldık daha sonra bu ortezlerimizi yaptırdık, sırf Mehmet Emir rahat etsin diye. Şuanda da bunlar takıldı. Tabi ilerleyen zamanlarda bir gelişim olacak gelişimden dolayı da haliyle bunlarda değişiklik yapılacak. İşte o anda ihtiyacımız olduğunda bize tekrar dönüş yapabilirsiniz. Değerli hayırseverlerimizi o konuda belki rahatsız edebileceğiz ama hepsine gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Şu an her şey yolunda en azından kaslarını biraz daha rahatlatmış olacağız gelişimi için güzel olacak. Yani kalan paramızı da bu şekilde değerlendirdik kullanmış olduk tekrar tekrar teşekkür ediyorum."