Sivrihisar Hava Gösterileri canlı yayınla ekranlarda

Dünyaca ünlü yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının muhteşem gösterileri evlerden canlı olarak izlenebilecek. Türk Hava Kuvvetleri F16 Solo Türk ekibinin de yer alacağı, havacılık tarihinin efsane uçakları ve dünyaca ünlü akrobasi pilotlarının muhteşem gösteriler sunacağı SHG Airshow 2020, önümüzdeki Pazar günü Eskişehir Sivrihisar’da yapılacak. Geçtiğimiz yıl 56 bin seyircinin yerinde izlediği hava gösterileri, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 13.00 -17.00 saatleri arası uydudan ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak olan gökyüzündeki bu nefes kesen görüntüler, İzleyicinin evde olduğu sürece sosyal medya hesaplarından da tüm dünyaya canlı olarak ulaşacak. Türk Hava Kuvvetleri 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı “Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi” SHG Airshow 2020’de gösterileri ile 13 Eylül’de izleyenleri büyüleyecek.

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan “tarihi” uçaklar, Türkiye'nin uçar durumdaki en eski tayyaresi DC-3 "Turkish Delight", efsane savaş uçağı Mustang P-51D "Ferocious Frankie”, T-6 G Texan “Happy Hour”, Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75” canlı yayında muhteşem hava gösterileri yapacak.

KOKPİT’TEN CANLI YAYIN Dünyaca Ünlü Milli Akrobasi Pilotumuz Ali İsmet Öztürk, adrenalin dolu Mor Menekşe uçağı ile, İngiliz Akrobasi Pilotları Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall, Lee Proudfoot ile Alman Pilot Gabriel Orlando Rieser da heyecan veren gösteri uçuşları sırasında yerden 9, havadan 1 ve “Kokpit İçinden” bir çok kamera ile canlı görüntülenecek.