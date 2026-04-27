Sivilce sıkmak tehlikeli mi? Sosyal medyada görüp denemeyin

Uzmanlara göre çıbanlar, sıradan sivilceden farklı olarak kıl kökünde gelişen daha derin bakteriyel enfeksiyonlardır. Bu bakteriler genellikle koltuk altı, kasık, kalça gibi terleme ve sürtünmenin yoğun olduğu bölgelerde görülür.

Çıbanı sıkmak ya da iğneyle patlatmak ise enfeksiyonu deri altına daha fazla yayabilir. Bu durum tek bir çıbanın birden fazla çıbana dönüşmesine, daha büyük iltihap kümeleri oluşmasına ve bazı vakalarda kana karışan enfeksiyonlara kadar ilerleyebilir. Uzmanlar nadir de olsa sepsis gibi hayati risk taşıyan tabloların görülebildiğini belirtiyor.

Özellikle yüzde, burun çevresinde veya omurga yakınında çıkan çıbanların daha dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bu bölgelerde enfeksiyonun daha derin dokulara yayılma riski bulunuyor.

Evde ne yapılmalı sorusuna ise küçük çıbanlarda günde birkaç kez ılık kompres uygulamak, bölgeyi temiz ve kuru tutmak, havlu ve kıyafet paylaşmamak öneriliyor. Eğer akıntı varsa hafif pansuman yapılabiliyor. Ancak sıkmak, delmek, rastgele krem sürmek ya da internette görülen yöntemleri denemek tavsiye edilmiyor. Ağrı artıyorsa, kızarıklık yayılıyorsa, ateş varsa ya da birkaç gün içinde düzelme olmuyorsa doktora başvurulması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre erken müdahale, daha ciddi enfeksiyonların önüne geçebiliyor.