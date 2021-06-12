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Haber Giriş: 12.06.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Sivilce için gittiği güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı!

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İstanbul'da bir kişi rahatsız olduğu sivilcelerinden kurtulmak için yakın arkadaşının sahibi olduğu güzellik merkezine gitti fakat iddiaya göre orada uygulanan işlem yüzünün ve boynunun yanmasına neden oldu. İşte detaylar...

CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve kameraman Sercan Sever'in özel haberine göre basit bir işlem için güzellik merkezine giden kadın, güzellik merkezinden yüzü ve boynu yanarak çıktı.

İstanbul Sultangazi'de bir kadın yüzünde sivilce çıktığını fark etti. Sivilceyi sildirmek için güzellik salonuna gitti.

TONİK YERİNE ALKOL KULLANILDI İDDİASI

Sivilcenin silinmesi için 2 farklı operasyon yapıldı fakat ne olduysa 3. seansta oldu. Çünkü iddiaya göre işlemde tonik yerine alkol kullanıldı.

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HASTANEYE GİDİP RAPOR ALDI

Mağdur olduğunu iddia eden kadın hastaneye gitti ve yüzünde 2. derece yanık olduğuna dair rapor aldı. Kadın ardından avukatıyla birlikte hukuki süreç başlattı.

 

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