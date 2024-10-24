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Sivil polisi kardeşini taciz eden kişiye benzetti ortalık karıştı

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#İstanbul#Üsküdar#Polis
Sivil polisi kardeşini taciz eden kişiye benzetti ortalık karıştı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

İstanbul Üsküdar’da dün avukat Yaşar Tarık Okatan ve babası emekli subay Kadir Okatan, bir marketin önünde bekleyen aracı gördü.

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İddiaya göre Yaşar Tarık Okatan, araçtaki sivil polislerden birini kız kardeşini taciz eden kişiye benzetti. Baba ve oğlu otomobilleriyle polislerin aracının yanına yanaştı. Otomobilden elinde çekiçle inen Yaşar Tarık Okatan, “Sen benim kız kardeşimi taciz eden Volkan’sın” diyerek polise tepki gösterdi.

Polisin, adının Volkan olmadığını söylemesine rağmen Yaşar Tarık Okatan ona çekiçle vurmaya başladı. Bu sırada aracın içindeki Kadir Okatan da tabancasını çekerek polise doğru ateş edince diğer polis memuru da tabancasını çekip baba ve oğlunu vurdu. Yaşar Tarık Okatan baş bölgesinden, babası Kadir Okatan ise karın bölgesinden vurulup yaralandı. Polis memuru ile baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

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#İstanbul#Üsküdar#Polis

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