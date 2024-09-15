×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivil polis aracının karıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Polis#Kaza
Sivil polis aracının karıştığı kazada 1i polis 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 04:48

Malatya'da sivil polis aracı ile cipin karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Yeni Bahar Caddesi istikametinden gelen 44 BY 788 plakalı Peugeot marka cip, sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memurlarının içerisinde bulunduğu 44 EU 193 plakalı Ford marka minibüsle çarpıştı.

Kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Polis#Kaza

BAKMADAN GEÇME!