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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Sivil polis aracına çarpıp kaçan 5 kişi, operasyonla yakalandı

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Sivil polis aracına çarpıp kaçan 5 kişi, operasyonla yakalandı
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AKSARAY’da ‘dur’ ihtarına uymayan, sivil polis aracına çarpıp kaçan otomobildeki 5 kişi, polisin çalışmasıyla gizlendikleri apartmanda yakalandı. Şüphelilere, ‘dur’ ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve tehlikeli araç kullanmaktan toplamda 18 bin 630 lira para cezası kesildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarında bulunduğu 50 AAR 596 plakalı otomobil, sivil polis aracına çarparak kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, mobese kameralarını inceleyerek, otomobilin peşine düştü. Otomobilin Hassas Mahallesi’nde bir apartmanın garajına girdiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Otomobili park edip, apartmana saklanan Umut U. (23), Hakan B. (27), Cengiz T. (26), Samet Ç. ve Gökhan Ç., yakalandı. Polis, 5 kişiye, ‘Dur’ ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve tehlikeli araç kullanmaktan toplamda 18 bin 630 lira para cezası kesti.

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