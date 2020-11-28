Sivil koruma 15 binden 5 bine indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine özetle şu yanıtları verdi:

HELİKOPTER YALANI

(Van’da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiası) Osman Şiban’ın evine 3 teröristin geldiği tespit ediliyor. Hem SİHA hem de yakın hava desteğiyle operasyon başlıyor. Ardından Yarbay Muammer (Özdil), kahramanlıklarını herkesin anlattığı Yüzbaşı Mahmut Top, Sezer Uçar ve Yusuf Uyar bizim astsubaylarımız, uzman çavuşlarımız, komutanlarını yalnız bırakmıyorlar, mağaraya giriyorlar. İkisinin orada etkisiz halde olduklarını görüyorlar. Tam kafalarını kaldırıyorlar, bir terörist 3’ünü şehit ediyor, yarıyor ve çıkıyor. İndiği yer dere. Bizimkiler köpeklerle kovalıyorlar, buluyorlar, çatışmaya giriyorlar ve ölüyor. İlk helikopterle 3 şehidimiz gidiyor. Başka bir helikopterle 2 terörist gidiyor. En son terörist, Turgut ve Şiban da üçüncü helikopterle naklediliyor. Terörist Mihrali Yılmaz, ‘köyden iki kişinin işkence edilip helikopterden atıldı’ yönünde ifadeleri var. Bunların hepsi yalan.

MADENCİ YÜRÜYÜŞÜ

Soma’daki insanların haksızlığa uğradığını gördük. Konuyla ilgili iki sendika yöneticisi ve işverenle görüştük, 2 ay süre istendi. (Ermenek ve Gebze’de yürüyüş) Vali, ‘Konuyu değerlendiriyoruz, biraz sabredin’ demesine rağmen ısrarcı oldular. Salgın nedeniyle izin verilmedi.

KORUMA SAYISI

İçişleri Bakanı olduğum gün 15 bin korumanın tahsis edildiğini gördük. Şu anda 5 binin altında. Bazı işadamlarına korumalar veriliyor. Bir tane polis var yanında, 6 adam lokantaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor. ‘Çekin kardeşim bunların hepsini’ dedim.

ÖZ’Ü DE İSTİYORUZ

(FETÖ’yle mücadelede İnterpol’le sorunlar) Zekeriya Öz’ü de istiyoruz, Adil Öksüz’ü de, hepsini istiyoruz ama kaale almıyorlar. Askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Bir dertle karşı karşıyayız.

TAKİP EDİYORUZ

Bu yıl 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı. 61’ini savcılığa tevdi ettik. Bazen bunların kayıt, para ve farklı kanuna uymayan meseleleri olur, bazıları da ideolojik, kanuna uygun olmayan birtakım meseleleri olur. Devletimiz bu işin peşinde. Hiç merak etmeyin, adım adım her şeyi takip ediyoruz. Milletimiz bize güvensin.”