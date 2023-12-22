Sivil kayıp iddiası yalan

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Fidan özetle şunları söyledi:

- (Sivil kayıp iddiası) “Biz yıllardır sınırın ötesindeki silahlı tehditle mücadele ederken hiçbir şekilde sivil kayıplara mahal bırakmamaktayız. Şu anda vurduğumuz hiçbir örgüt mensubu, ‘Örgüt mensubu değil’ diye ilan edilmedi. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu. Bir kişi çıkıp da ‘Bunlar örgüt mensubu değil’ demedi, hepsi ‘örgüt mensubu’ dedi.

- Bugüne kadar toplam bin 149 kişinin Gazze’den tahliyesini gerçekleştirdik. Geride kalan vatandaşlarımızın ve aile bireylerinin tahliye işlemlerini sürdürüyor, güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

-İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı vesilesiyle yakın zamanda ülkemizi ziyaret edecektir. Türk Devletleri Teşkilatı’nın küresel etkisi artmaktadır.

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- İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü ile ilgili süreçte nihai kararı yüce Meclisimiz verecektir. Bazı NATO ülkelerinin son yıllarda uyguladığı politikalara baktığımızda, Suriye’de PKK/YPG’ye verilen destek ve Türkiye’ye savunma sanayinde uygulanan yaptırımlar, bir çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişkiyi, her platformda dile getirmekle kalmayıp, bunun jeo-stratejik risklerini ve NATO ülkelerinin güvenliğini zedelediğini de izah etmekteyiz.”