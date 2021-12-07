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Sıvı sabun ve şampuan kutularından esrar çıktı! 2'si öğretmen 3 gözaltı

#Esrar#Sıvı Sabun#Diyarbakır
Sıvı sabun ve şampuan kutularından esrar çıktı 2si öğretmen 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup, kargoya verdikleri iddiasıyla 2'si öğretmen, 3 şüpheli, yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabun ve şampuan kutularının içerisine uyuşturucu madde konulup, kargoya verileceği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler, ilçedeki tüm kargo şirketlerinin önünde önlem aldı. İlçede öğretmenlik yapan Y.B., İzmir'deki ablası S.B.'ye paket göndermek isterken gözaltına alındı. Paketi kontrol eden polis, sıvı sabun ve şampuan kutularına gizlenmiş, içime hazır halde 55,01 gram toz esrar buldu.

Y.B.’nin ifadesinin ardından öğretmen S.T. ile S.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si öğretmen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sıvı sabun ve şampuan kutularından esrar çıktı 2si öğretmen 3 gözaltı

 

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#Esrar#Sıvı Sabun#Diyarbakır

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