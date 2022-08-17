Sıvı enjekte edip kurutmak istemişlerdi... İnadına çok yaşa

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İhbarla meydana gelen ekipler, ağacın kök noktasına matkapla 9 delik açıldığını belirleyip numuneler almıştı.

ASİT BENZERİ MADDE

İncelemede deliklerden asit benzeri maddenin ağaca enjekte edildiği saptanmıştı. Polisin incelemesi sonucu Büyükşehir Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Yusuf Soyak, CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Salim Serdar Gökçek görevden uzaklaştırılmıştı. Bakıma alınan yarım asırlık ağacın toprağı ise yenilendi. Kuruyan dalları kesilen ağaç, bakım sonrası yeniden yeşermeye başladı.