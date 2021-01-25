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Gündem
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Siverek’te yolcunun valizinde 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

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Siverek’te yolcunun valizinde 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
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ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, otobüsteki valizinde 10 kilo 200 gram esrar ele geçirilen yolcu Velat C. gözaltına alındı.

Siverek’te yolcunun valizinde 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
İlçe girişindeki Selimpınar Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lewis’ ile yapılan aramada, bir valizde 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, valizin sahibi olan Velat C. isimli yolcuyu gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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